"Убирайся с Донбасса": Зеленский о требованиях, которые выдвигают США и РФ для завершения войны

Владимир Зеленский поговорил с журналистами AFP, прямо сказав, что Трамп и Путин сейчас требуют от него одного и того же: бросить Донбасс и провести выборы, чтобы устранить его с поста президента.

Президент Украины дал эксклюзивное интервью агентству AFP в преддверии четырехлетней годовщины российского вторжения, когда исход войны — или форма любого соглашения о прекращении боевых действий — все еще остаются под вопросом. Фокус собрал главное.

Оценка Владимиром Зеленским затянувшегося конфликта прозвучала на фоне того, как президент США Дональд Трамп подталкивает Киев к заключению соглашения с Москвой, а также в одну из самых тяжелых зим для Украины, когда россияне продолжают атаковать энергообъекты и мирное население.

"Нельзя сказать, что мы проигрываем войну. Честно говоря, мы определенно не проигрываем, определенно. Вопрос в том, победим ли мы. В этом и заключается вопрос, но это очень дорогостоящий вопрос ", — заявил Зеленский журналистам в президентском дворце в Киеве.

Самая кровопролитная война в Европе со времен Второй мировой войны, развязанная после того, как Владимир Путин 24 февраля 2022 года приказал российским войскам пересечь украинскую границу, унесла жизни десятков тысяч мирных жителей и сотен тысяч военнослужащих с обеих сторон.

Этой зимой российские войска резко активизировали кампанию систематических ударов по украинским энергетическим объектам, в результате которых миллионы людей на несколько недель остались без света и тепла.

Теперь и Вашингтон, и Москва оказывают давление на Киев, требуя, чтобы в рамках любой сделки по прекращению четырехлетней войны он передал Кремлю осажденный Донбасс.

"И американцы, и русские говорят, что если хочешь, чтобы война закончилась завтра, убирайся с Донбасса", — сказал Зеленский о восточном регионе, который Россия считает своей территорией.

Переговоры в Женеве, проходившие при посредничестве США в начале этой недели, не принесли результатов по ключевому вопросу о территории в рамках любого соглашения о прекращении конфликта.

В Кремле заявили, что силой захватят весь Донбасс, если Киев не выведет войска, а Путин не проявляет никаких признаков, что готов на компромисс.

Однако Украина по-прежнему контролирует около одной пятой части Донецкого региона, в то время как Россия захватила почти всю Луганскую область. "Вместе эти две территории называются Донбассом", — отмечают журналисты.

Украина неоднократно исключала вывод своих войск из региона, заявляя, что такой шаг лишь придаст смелости России.

Требование уступить территорию России прозвучало на фоне того, что, по словам Зеленского, киевские силы добиваются успехов в контрнаступлениях вдоль южной линии фронта.

"Я не буду вдаваться в подробности, — сказал Зеленский о достигнутых успехах, — но сегодня я могу прежде всего поздравить нашу армию — все вооруженные силы, — потому что на сегодняшний день освобождено 300 квадратных километров".

Военные блогеры предположили, что некоторым из этих успехов могло способствовать массовое отключение интернет-терминалов Starlink на украинском фронте после того, как владелец сети Илон Маск отключил их по просьбе Киева.

Владимир Зеленский заявил, что Киев пользуется этой ситуацией, но признал, что украинские силы также столкнулись с перебоями в работе из-за отключений электроэнергии.

"Есть проблемы, есть трудности", — сказал Зеленский. Однако неудачи, с которыми столкнулись российские военные, по его словам, куда серьезнее.

Помимо требований территориальных уступок, Соединенные Штаты и Россия оказывают давление на Украину с целью проведения президентских выборов в рамках своего масштабного плана мирного соглашения.

Зеленский, который ранее заявлял, что Украина сможет провести голосование только после окончания войны, сказал, что Россия настаивает на скорейшем голосовании лишь потому, что Кремль хочет отстранить его от власти.

"Будем честны, русские просто хотят меня заменить. Никто не хочет выборов во время войны. Все боятся ее разрушительных последствий", — сказал Зеленский.

На протяжении всего вторжения украинский лидер отвергал возможность проведения выборов, учитывая, что миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну из-за боевых действий или проживают на оккупированной территории.

Он сослался на препятствия для проведения любых голосований в условиях продолжающихся боевых действий, особенно в городах, подвергающихся бомбардировкам со стороны России.

Зеленский также заявил, что еще не решил, будет ли он баллотироваться на будущих выборах. И отметил, что выборы в Украине могут состояться только в том случае, если ее союзники предоставят надежные гарантии безопасности, чтобы предотвратить российские атаки.

"Мы хотели бы видеть контингент ближе к линии фронта. Конечно, никто не хочет стоять на передовой, и, конечно, украинцы хотели бы, чтобы наши партнеры стояли с нами на передовой", — сказал Зеленский.

