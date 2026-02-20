До последнего россиянина: почему Путин готовит еще 400 тысяч для войны и как будет отвечать Украина

Пока Москва публично говорит о переговорах, в российском тылу могут готовить совсем другой сценарий — новую волну мобилизации. По оценкам аналитиков, Кремль может попытаться привлечь к войне еще около 400 тысяч человек. Фокус разбирался, решится ли Путин бросить в бой новые ресурсы и каким должен быть ответ Украины на возможное расширение армии РФ.

Путин якобы планирует еще один большой этап пополнения армейских подразделений, чтобы поддержать ведение войны против Украины, указывают аналитики американского Института изучения войны (ISW). По их оценкам, речь идет о примерно 400 000 человек, которых российские власти намерены привлечь в ряды вооруженных сил.

Аналитики говорят, что Москва не пытается сразу провести еще одну широкомасштабную частичную мобилизацию, как это было осенью 2022 года, а выбирает постепенный и скрытый подход, чтобы не вызывать новой волны социального недовольства внутри страны.

По данным ISW, российские власти уже изменили законодательство об ответственности за уклонение от военной службы и усилили контроль над Telegram — одним из главных каналов, через который в РФ распространяется неофициальная информация о войне и потерях. Это, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что Кремль готовит информационный фундамент для будущих шагов по набору людей.

Новый план включает круглогодичный призыв резервистов, который официально называют "военными сборами". Таким образом власти могут привлекать людей из запаса на различные задачи — от охраны объектов до службы в "миссиях за пределами РФ".

По оценкам украинской разведки, в предыдущую волну мобилизации Россия уже привлекла до 400-500 000 человек, но потери личного состава на фронте остаются высокими, и это усиливает потребность в новых пополнениях. Кроме того, такое расширение армии может повлиять на продолжительность и масштаб войны, особенно если боевые потери продолжат превышать темпы комплектования подразделений.

Официальных подтверждений из Кремля относительно этого плана еще нет и сама идея "новой мобилизации" не была формально объявлена. Однако эксперты говорят, что шаги российских властей указывают на подготовительную фазу масштабного набора военных.

Мобилизация на фоне мирных переговоров: логика решений Путина

Политолог Олег Постернак считает, что вероятность новой волны мобилизации в России высока, если исходить из логики поведения Путина.

"Вопрос не в том, может ли Путин на это решиться, а в том, что он находится в состоянии полной зацикленности на войне. президент Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности очень точно охарактеризовал Путина как "раба войны". И это, по моему мнению, меткое определение", — говорит Фокусу эксперт.

По его словам, перед российским президентом сейчас стоит соблазн реализовать свои военные и политические цели именно военным путем.

"На данный момент для Путина война выглядит более привлекательной, чем мир. И пока он пребывает в этом убеждении, он будет действовать соответственно. Идея дополнительной мобилизации вполне вписывается в его модель поведения. Вероятнее всего, он на это пойдет. Он рискнет", — считает политолог.

В то же время это — серьезный политический риск для Кремля. Постернак отмечает: четыре года войны без достижения заявленных целей ставят под сомнение образ Путина как "исторического лидера", с которым он сам себя ассоциирует — вроде Сталина или Петра I.

"Если ты четыре года не можешь реализовать свои цели, а теперь вынужден бросать широкие массы россиян в эту авантюру, то это уже разрушает комфортную модель. Потому что до этого действовал негласный социальный контракт: режим воюет ограниченными силами, мобилизует "заинтересованных", а широкие массы населения почти не затрагивает. Зато общество демонстрирует лояльность и не вмешивается".

По мнению политолога, нарушение этого баланса может запустить процессы критики режима и постепенного падения позитивного восприятия Путина как "военного лидера".

Он считает, что это ударит и по позициям элиты, которая вынуждена будет реализовывать такие решения.

Относительно того, почему разговоры о возможной мобилизации звучат параллельно с переговорами, эксперт отмечает: западные партнеры могут воспринимать эти сигналы по-разному.

"Проблема в том, что европейские страны часто демонстрируют отсутствие четкой стратегической линии в отношении России. У них нет единой понятной стратегии. Если бы стратегическая культура была более сформированной, поддержка Украины могла бы быть более ранней, быстрой и масштабной", — говорит эксперт.

В то же время Постернак скептически оценивает возможность симметричного ответа Украины в случае новой мобилизации в РФ.

"Украинская власть может пойти на более жесткие решения. Но надо понимать качество мобилизационного резерва и уровень мотивированности. Даже если мы пойдем на дополнительные шаги, это не гарантирует решения вопроса количественного превосходства. Здесь есть определенный сложный вызов, к которому нужно подходить разумно и осторожно. Выбора у украинского общества, по сути, нет", — отмечает политолог.

Мобилизация в РФ: каким должен быть ответ Украины

Военный эксперт Олег Жданов считает: если Кремль объявит новую мобилизацию, это будет закономерным шагом, а не неожиданностью.

"Путин решится. Он не собирается прекращать войну. Его масштабные планы никуда не исчезли, и об этом говорят западные разведки. Переговоры — это скорее спектакль", — говорит он Фокусу.

По словам эксперта, переговорный процесс нужен Москве, в частности, чтобы отвлечь внимание Запада и сформировать нарратив о якобы нежелании Киева договариваться. В то же время цели так называемой "СВО", включая захват "Новороссии", остаются актуальными.

"Без мобилизации Путин этого не достигнет", — отмечает Жданов.

По его мнению, российский лидер не может завершить войну, не выполнив хотя бы части заявленных в феврале 2022 года целей, ведь это будет означать поражение. Поэтому решение может быть принято уже в ближайшие месяцы.

Отдельный риск — позиция окружения.

"Если Путин пойдет на мир без результата, его же ближайшие соратники могут этого не принять", — добавляет эксперт.

Относительно ответа Украины Жданов категоричен: дело не только в количестве людей.

"Нам не надо механически умножать армию. Даже когда говорили, что у нас 900 тысяч "под ружьем", на линии фронта находилось 250-300 тысяч. Вопрос: где остальные? Есть трехсоттысячное МВД, есть Национальная гвардия, есть миллион госслужащих. Проблема не только в численности", — считает Жданов.

По его мнению, прежде всего Украине нужны изменения в военном управлении.

"Нам нужно в корне менять военное руководство и наводить порядок внутри. Воюют не численностью — воюют умом. А сегодня к уму добавляется высокотехнологичное оружие. И именно здесь мы проседаем", — продолжает эксперт.

Он отмечает, что Россия опережает Украину по темпам внедрения новых технологий, в частности в сфере дронов и методик ведения боевых действий.

"У нас есть F-16, но к ним нужно до ста типов вооружения. Если имеем хотя бы пять — это уже радость. Где ракеты большой дальности? Где баллистика? Где системное преимущество в артиллерии? Мы получаем помощь, но часто с опозданием или в недостаточных объемах", — говорит эксперт.

Жданов считает, что даже нынешним составом ВСУ можно было бы достичь существенных результатов — при условии надлежащего технологического обеспечения — если бы получили преимущество в воздухе, вытеснили российскую авиацию и имели достаточно дальнобойных средств поражения, ситуация на фронте была бы в корне иной.

В то же время он признает: часть решений украинской власти по усилению мобилизационных мероприятий — это попытка компенсировать кадровый дефицит.

"Такие шаги уже применяются. Готовятся и законодательные инициативы по усилению ответственности для уклонистов. Но опять же — ключевой вопрос не только в количестве, а в организации, управлении и технологической составляющей".

Подытоживая, Жданов отмечает: отвечать на возможную мобилизацию в РФ следует не зеркально.

"Количество против количества — это войны прошлых веков. Сегодня решает качество управления и высокотехнологичное вооружение. При наличии соответствующих средств даже нынешними силами можно было бы разобраться с российской армией".

Напомним, в России заговорили о блокировке Telegram и сразу появилась версия о подготовке к новой волне мобилизации. Фокус выяснил как связаны между собой эти процессы.

Также 19 февраля появилась статья The Economist, в которой объяснили, почему война в Украине стала ловушкой для Путина и почему он не может ее закончить, даже если бы хотел.