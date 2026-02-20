Путин готовит россиян к новой мобилизации: зачем привлекают резервистов и блокируют Telegram, — ISW

Вооруженные силы Российской Федерации получат новую волну мобилизованных россиян, поскольку Кремль ужесточил ответственность за побег от службы и дополнительно ограничил мессенджер Telegram, написали аналитики Института изучения войны (ISW). Что говорят новые планы российских властей о дальнейшем развитии российско-украинской войны — речь идет о наступлении или боях на истощение?

Чтобы получить пополнение для армии, в России ввели круглогодичный призыв резервистов, который прикрывают "военными сборами", рассказали аналитики в отчете ISW. Параллельно, кроме наказания за избежание службы, закрывают информацию о реальном состоянии фронта, которая распространяется через Telegram.

Аналитики исследовали активность российских властей, которые планируют новую мобилизацию, но прячут планы за различными инициативами, чтобы заблаговременно не тревожить граждан РФ. Они выделили несколько основных мероприятий. Самое первое — это создание "информационных условий": Госдума РФ приняла законопроект об ответственности за уклонение от службы отечеству. Кроме того, с 1 апреля, вероятно, заблокируют или затормозят Telegram, поскольку в мессенджере распространяют невыгодные для Москвы истории о войне в Украине. По мнению Института, таким образом президент РФ Владимир Путин будет "постепенно легализовать" идею новой, "ограниченной и постепенной" мобилизации, чтобы иметь возможность поддерживать численность российской армии, которая несет ощутимые потери на войне в Украине. При этом аналитики не видят, чтобы речь шла о наращивании сил — речь идет лишь о поддержке.

"Не для значительного наращивания группировки российских войск, воюющих в Украине, и переполнения фронта дополнительными силами", — написали аналитики.

Следующие меры, направленные на усиление ВС РФ, касаются резервистов. С октября 2025 года российские власти приняли ряд нормативно-правовых актов в отношении граждан, которые имеют военную подготовку благодаря срочной службе, но находятся в резерве. С недавних пор их круглый год будут вызывать на военные сборы, при этом численность призыва никак не ограничивается. Кроме того, изменили места службы резервистов. Согласно принятым законам, их будут использовать в "миссиях за пределами РФ", выполнять спецзадания в зоне конфликтов и вызывать на "сборы" в произвольных подразделениях — и в армии как таковой, и в Росгвардии, и в ФСБ.

"ISW оценила, что этот указ, вероятно, позволит Кремлю тайно призвать членов своего стратегического резерва. Россия, вероятно, готовится попытаться компенсировать почти истощение своей дорогостоящей системы добровольного набора в 2026 году", — подытожили аналитики.

Отметим, министр обороны Михаил Федоров озвучил потери ВС РФ в январе 2026 года — это "минус" 30 тыс. солдат, и это превышает численность контрактников-добровольцев, которых ежемесячно набирают около 22 тыс. человек.

Мобилизация в РФ — темпы потерь российской армии 2022-25 годы Фото: Портал Мінфін

Предыдущая волна мобилизации в РФ состоялась осенью 2022 года. Согласно данным украинской разведки, Кремль набрал в армию около 400-500 тыс. человек, и при этом из страны сбежало около 900 тыс. Мобилизованные стали основой наступательной кампании Москвы в 2022-23 годах.

Напоминаем, 19 февраля появилась статья The Economist, в которой объяснили, почему война в Украине стала ловушкой для Путина и почему он не может ее закончить, даже если бы хотел.