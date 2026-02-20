Путін готує росіян до нової мобілізації: навіщо залучають резервістів та блокують Telegram, — ISW

Збройні сили Російської Федерації отримають нову хвилю мобілізованих росіян, оскільки Кремль посилив відповідальність за втечу від служби та додатково обмежив месенджер Telegram, написали аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Що говорять нові плани російської влади про подальший розвиток російсько-української війни — ідеться про наступ чи бої на виснаження?

Щоб отримати поповнення для армії, у Росії запровадили цілорічний призов резервістів, яке прикривають "військовими зборами", розповіли аналітики у звіті ISW. Паралельно, окрім покарання за уникнення служби, закривають інформацію про реальний стан фронту, яка поширюється через Telegram.

Аналітики дослідили активність російської влади, яка планує нову мобілізацію, але ховає плани за різними ініціативами, щоб завчасно не тривожити громадян РФ. Вони виділили кілька основних заходів. Найперше — це створення "інформаційних умов": Держдума РФ прийняла законопроєкт про відповідальність за ухилення від служби вітчизні. Крім того, з 1 квітня, ймовірно, заблокують або загальмують Telegram, оскільки у месенджері поширюють невигідні для Москви історії про війну в Україні. На думку Інституту, таким чином президент РФ Володимир Путін "поступово легалізуватиме" ідею нової, "обмеженої та поступової" мобілізації, щоб мати можливість підтримувати чисельність російської армії, яка зазначає відчутних втрат на війні в Україні. При цьому аналітики не бачать, щоб ішлося про нарощування сил — ідеться лише про підтримку.

"Не для значного нарощування угруповання російських військ, що воює в Україні, та переповнення фронту додатковими силами", — написали аналітики.

Наступні заходи, спрямовані на підсилення ЗС РФ, стосуються резервістів. З жовтня 2025 року російська влада прийняла низку нормативно-правових актів щодо громадян, які мають військову підготовку завдяки строковій службі, але перебувають у резерві. Віднедавна їх цілий рік викликатимуть на військові збори, при цьому чисельність призову ніяк не обмежується. Крім того, змінили місця служби резервістів. Згідно з прийнятими законами, їх використовуватимуть у "місіях за межами РФ", виконуватимуть спецзавдання у зоні конфліктів та викликати на "збори" у довільних підрозділах — і в армії як такій, і в Росгвардії, і у ФСБ.

"ISW оцінила, що цей указ, ймовірно, дозволить Кремлю таємно призвати членів свого стратегічного резерву. Росія, ймовірно, готується спробувати компенсувати майже виснаження своєї дорогої системи добровільного набору у 2026 році", — підсумували аналітики.

Мобілізація у РФ — деталі втрат російської армії

Зазначимо, міністр оборони Михайло Федоров озвучив втрати ЗС РФ у січні 2026 року — це "мінус" 30 тис. солдатів, і це перевищує чисельність контрактників-добровольців, яких щомісяця набирають близько 22 тис. осіб.

Мобілізація у РФ — темпи втрат російської армії 2022-25 роки

Попередня хвиля мобілізації у РФ відбулась восени 2022 року. Згідно з даними української розвідки, Кремль набрав в армію близько 400-500 тис. осіб, і при цьому з країни втекло близько 900 тис. Мобілізовані стали основою наступальної кампанії Москви у 2022-23 роках.

Нагадуємо, 19 лютого з'явилась стаття The Economist, у якій пояснили, чому війна в Україні стала пасткою для Путіна і чому він не може її закінчити, навіть якби хотів.