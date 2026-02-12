Федоров розповів про втрати росіян за грудень та січень: наша стратегія працює

Міністр оборони України Михайло Федоров розповів про те, що українські військові ліквідували 65 тисяч російських окупантів впродовж грудня 2025 — січня 2026.

Він наголосив, що Україна має певне бачення своїх планів на 2026 рік. Про це він сказав в Брюсселі напередодні засідання "Рамштайну", передає Clash Report.

"Ми продовжуємо боротися з Росією. І ви праві, наша стратегія працює. Ми ліквідували 35 тисяч російських солдат в грудні, 30 тисяч російських солдат у січні. І ми маємо наше бачення планів на цей рік", — зазначив Федоров.

За його словами, Україна має отримати хорошу підтримку від союзників.

При цьому перед засіданням "Рамштайну" Федоров провів низку зустрічей з європейськими партнерами. Зокрема із ними українська делегація обговорила нові внески в програму PURL для закупівлі критично необхідних засобів ППО, фінансування українських дронів і ракет, розвиток спільних оборонних проєктів та співпрацю у сфері ОПК.

"Україна сьогодні формує нову модель оборони — дешеві технологічні рішення, швидкий цикл інновацій та управління на основі даних. Ми готові ділитися цими рішеннями — і вже відкриваємо партнерам доступ до аналітики з поля бою", — написав очільник Міноборони.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомило, що втрати РФ у січні 2026 року перевищили кількість людей, яких Росія змогла залучити до складу ЗС, на 9 тисяч. Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, втрати росіян склали понад 32 тисячі.

Перед цим командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомляв, що втрати росіян на війні за січень 2026 року вдруге за весь час повномасштабного вторгнення перевищили кількість новобранців. За його даними, ворог у січні 2026 року зумів мобілізувати та укласти контракти з 22 000 росіян.

Нагадаємо, що у NYTimes оцінили, що втрати у війні між Україною та Росією продовжують зростати і вже сягають мільйонів людей по обидва боки конфлікту. За прогнозами The New York Times, до весни загальна кількість поранених, загиблих і зниклих безвісти може перевищити два мільйони, при цьому значна частина втрат припадає на російських військових.

Водночас Володимир Зеленський заявляв, що втрати Сил оборони з 24 лютого 2022 року сягнули 55 тисяч загиблими. Однак багато людей також вважаються зниклими безвісти.