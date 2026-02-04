"Багато зникли безвісти": Зеленський озвучив офіційні втрати України у війні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати Сил оборони з 24 лютого 2022 року сягнули 55 тисяч загиблими. Він зазначив, що багато людей також вважаються зниклими безвісти.

Імовірні втрати ЗСУ за час повномасштабного вторгнення РФ Зеленський озвучив в інтерв'ю французькому медіа France 4 лютого. В Le Monde зауважили, що в лютому 2025 року президент України казав про понад 46 000 загиблих і 380 000 поранених українських військових.

"В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих солдатів — кадрових чи мобілізованих — становить 55 000. Крім того, є велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти", — сказав Зеленський у новому інтерв'ю.

Також Зеленський наголосив, що програш у російсько-українській війні може коштувати українцям незалежності.

"Якщо ми програємо цю війну, ми просто втратимо незалежність нашої країни. Нам вдалося зберегти її досі. Якщо ми втратимо свою незалежність, якщо ми станемо частиною Росії, це буде абсолютно жахлива втрата. І я впевнений, що цього не станеться", — сказав президент.

Втрати ЗСУ у війні: які цифри звучали раніше

Зеленський озвучував співвідношення сил і втрат України та РФ на війні 12 серпня 2025 року. Тоді він казав, що співвідношення в особовому складі становить 1 до 3 відповідно. Він навів дані за 11 серпня, згідно з якими Росія втратила убитими 531 військового, а Україна — 18 убитими і 79 зниклими безвісти. Голова благодійного фонду "Повернись живим", сержант резерву морської піхоти ВМСУ Тарас Чмут сказав, що ця інформація від Зеленського про можливі втрати ЗСУ близька до дійсності.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України та нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний у березні 2025 року казав, що втрати українського війська сягають близько 50 тисяч загиблими та понад 300 тисяч пораненими.

Видання The New York Post з посиланням на опубліковану 27 січня інформацію Центру стратегічних і міжнародних досліджень писало, що втрати РФ на війні загиблими, пораненими та зниклими безвісти сягнули близько 1,2 мільйона солдатів, а України — близько 600 тисяч.