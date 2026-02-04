"Многие пропали без вести": Зеленский озвучил официальные потери Украины в войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери Сил обороны с 24 февраля 2022 года достигли 55 тысяч погибшими. Он отметил, что многие люди также считаются пропавшими без вести.

Возможные потери ВСУ за время полномасштабного вторжения РФ Зеленский озвучил в интервью французскому медиа France 4 февраля. В Le Monde отметили, что в феврале 2025 года президент Украины говорил о более 46 000 погибших и 380 000 раненых украинских военных.

"В Украине официально на поле боя количество погибших солдат — кадровых или мобилизованных — составляет 55 000. Кроме того, есть большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести", — сказал Зеленский в новом интервью.

Также Зеленский отметил, что проигрыш в российско-украинской войне может стоить украинцам независимости.

"Если мы проиграем эту войну, мы просто потеряем независимость нашей страны. Нам удалось сохранить ее до сих пор. Если мы потеряем свою независимость, если мы станем частью России, это будет абсолютно ужасная потеря. И я уверен, что этого не произойдет", — сказал президент.

Потери ВСУ в войне: какие цифры звучали ранее

Зеленский озвучивал соотношение сил и потерь Украины и РФ на войне 12 августа 2025 года. Тогда он говорил, что соотношение в личном составе составляет 1 к 3 соответственно. Он привел данные за 11 августа, согласно которым Россия потеряла убитыми 531 военного, а Украина — 18 убитыми и 79 пропавшими без вести. Глава благотворительного фонда "Вернись живым", сержант резерва морской пехоты ВМСУ Тарас Чмут сказал, что эта информация от Зеленского о возможных потерях ВСУ близка к действительности.

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины и ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в марте 2025 года говорил, что потери украинской армии достигают около 50 тысяч погибшими и более 300 тысяч ранеными.

Издание The New York Post со ссылкой на опубликованную 27 января информацию Центра стратегических и международных исследований писало, что потери РФ на войне погибшими, ранеными и пропавшими без вести достигли около 1,2 миллиона солдат, а Украины — около 600 тысяч.