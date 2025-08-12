"Не хватает денег на дроны": Зеленский озвучил соотношение сил и потери Украины и РФ на войне

Сейчас соотношение потерь Украины и России на войне составляет примерно 1 к 3 соответственно. Зато в артиллерии противник имеет значительно больше сил, чем ВСУ.

В целом соотношение в личном составе выглядит так: 1 к 3 в пользу Украины, артиллерии — 1 к 2,4 в пользу россиян, а FPV-дронов — 1 к 1,4 в пользу Украины. Такие цифры озвучил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 12 августа, цитирует его слова агентство РБК-Украина.

Для конкретного примера Владимир Зеленский назвал данные за 11 августа. Тогда, по словам украинского лидера, россияне за сутки потеряли примерно 500 военных убитыми и еще 500 — ранеными.

"Я сейчас не говорю, что там есть 10 пленных и тому подобное. Если точнее — 968 потерь в России, убитых 531 и 428 раненых, 9 в плену", — рассказал Зеленский.

Зато Украина за 11 августа имела около 340 потерь, подчеркнул президент.

"Мы — 340 потерь за сутки: 18 "двухсотых" и 243 "трехсотых", 79 без вести пропавших", — отметил Зеленский.

Соотношение сил на поле боя

В количестве FPV-дронов на поле боя Украина также имеет преимущества, утверждает Владимир Зеленский. Однако количество беспилотников могло бы быть больше, однако пока не хватает финансирования, которое Украина ищет у европейских партнеров.

"Не хватает денег на дроны, поэтому пока 1 к 1,4, хотя мы считаем 1 к 2,5 мы можем легко держать в нашу пользу, даже 1 к 4 могли бы в нашу пользу, но ищем финансирование у европейских партнеров", — сообщил президент.

В артиллерии зато противник опережает ВСУ на поле боя более чем в 2 раза. Здесь, как утверждает Владимир Зеленский, соотношение составляет 1 к 2,4 в пользу ВС РФ.

Напомним, 12 августа Зеленский заявил, что Россия показала готовность к завершению войны с Украиной.

28 июля президент США Дональд Трамп озвучил потери России на войне с Украиной, заявив, что они составили около миллиона человек.