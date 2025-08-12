Первый шаг: Россия показала готовность к завершению войны в Украине, – Зеленский

Россия выражает готовность к завершению войны в Украине. Первым шагом должно стать прекращение огня, в то же время президент Украины пока не готов обсуждать вопросы территорий.

Сигнал передал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами 12 августа, его процитировала служба новостей "ТСН".

Зеленский подчеркнул, что это был первый сигнал от российской стороны за все время полномасштабной войны. Сигнал положительно восприняли все участники разговора как вероятное "смещение" в ситуации.

Президент Украины также коснулся темы территориальных уступок России. Зеленский заявил о неготовности обсуждать территорию Украины, поскольку это исключительно вопрос Конституции.

"При всем уважении, я не готов по телефону обсуждать соответствующие вопросы. Это серьезные вопросы, которые решаются на уровне лидеров", — добавил он.

При этом глава государства заверил, что не собирается "сдавать свою страну, потому что не имеет на это права".

"Вопрос не в том, что я прячусь за Конституцией. Государство — это что, частная собственность? А 30% Донецкой области — это что, моя частная собственность? Или ваша? Или чья-нибудь? Обмен территорий — очень сложный вопрос, который невозможно отделять от гарантий безопасности для Украины", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул важность присутствия представителей Европы на переговорах.

"Потому что, в конце концов, пока никто, кроме Европы, гарантий безопасности нам не дает. Даже в финансовом плане финансирование потребностей нашей армии, что является гарантией безопасности", — отметил президент.

Зеленский уверен, что Путину нужна оккупация Украины не с точки зрения территории.

"Я очень хочу объяснить, чтобы все это поняли. А если вопрос не в километрах, то какой смысл выходить войска из 9 тысяч кв. км Донбасса, которые мы контролируем? Просто помочь ему подготовить новую военную операцию? Нам нужны гарантии безопасности, которые сохранят прежде всего наше государство", – добавил он.

Напомним, Кремль может потребовать от Украины вывести войска из Донбасса для достижения мирной сделки. ВС РФ также отойдут из ряда захваченных территорий.

В Белом доме заявили, что президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин 15 августа встретятся в городе Анкоридж на Аляске.