Перший крок: Росія показала готовність до завершення війни в Україні, — Зеленський

Росія висловлює готовність до завершення війни в Україні. Першим кроком має стати припинення вогню, водночас президент України поки що не готовий обговорювати питання територій.

Сигнал передав спецпредставник президента США Стів Віткофф. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами 12 серпня, його процитувала служба новин "ТСН".

Зеленський підкреслив, що це був перший сигнал від російської сторони за весь час повномасштабної війни. Сигнал позитивно сприйняли всі учасники розмови як імовірне "зміщення" в ситуації.

Президент України також торкнувся теми територіальних поступок Росії. Зеленський заявив про неготовність обговорювати територію України, оскільки це виключно питання Конституції.

"За всієї поваги, я не готовий телефоном обговорювати відповідні питання. Це серйозні питання, які вирішуються на рівні лідерів", — додав він.

При цьому глава держави запевнив, що не збирається "здавати свою країну, тому що не має на це права".

"Питання не в тому, що я ховаюся за Конституцією. Держава — це що, приватна власність? А 30% Донецької області — це що, моя приватна власність? Або ваша? Чи чиясь? Обмін територій — дуже складне питання, яке неможливо відокремлювати від гарантій безпеки для України", — сказав президент.

Зеленський наголосив на важливості присутності представників Європи на переговорах.

"Тому що, зрештою, поки що ніхто, крім Європи, гарантій безпеки нам не дає. Навіть у фінансовому плані фінансування потреб нашої армії, що є гарантією безпеки", — зазначив президент.

Зеленський упевнений, що Путіну потрібна окупація України не з точки зору території.

"Я дуже хочу пояснити, щоб усі це зрозуміли. А якщо питання не в кілометрах, то який сенс виходити війська з 9 тисяч кв. км Донбасу, які ми контролюємо? Просто допомогти йому підготувати нову військову операцію? Нам потрібні гарантії безпеки, які збережуть насамперед нашу державу", — додав він.

Нагадаємо, Кремль може вимагати від України вивести війська з Донбасу для досягнення мирної угоди. ЗС РФ також відійдуть з низки захоплених територій.

У Білому домі заявили, що президенти США і РФ Дональд Трамп і Володимир Путін 15 серпня зустрінуться в місті Анкорідж на Алясці.