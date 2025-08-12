Трамп і Путін 15 серпня зустрінуться в Анкориджі на Алясці, — Білий дім

Зустріч президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна 15 серпня відбудеться в Анкориджі — найбільшому місті американського штату Аляска.

Про місце зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу 12 серпня. За її словами, президент США вирушить до Анкориджа 15 серпня вранці.

"У п'ятницю вранці президент Трамп вирушить через країну в Анкоридж, штат Аляска, для двосторонньої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Жорстока війна між Росією та Україною спалахнула під некомпетентним керівництвом Джо Байдена, але президент Трамп вирішив спробувати закінчити цю війну і зупинити вбивства. Як президент він казав знову і знову, що завжди буде на боці миру та партнерства, коли ці результати можуть бути досягнуті", — заявила Керолайн Лівітт.

За словами речниці, зустріч запропонував Володимир Путін, коли спеціальний представник президента США Стів Віткофф відвідував Москву 4 серпня.

Вона також згадала про зустріч президентів Вірменії й Азербайджану у Вашингтоні 8 серпня та підписання угоди про припинення бойових дій між країнами.

"Наразі у світі немає лідера, який був би більш відданий запобіганню та припиненню війн, ніж президент Дональд Трамп", — сказала речниця президента США.

Зустріч Трампа і Путіна: деталі

Сам Дональд Трамп також повідомляв, що його зустріч з Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня в штаті Аляска, та назвав її "довгоочікуваною". Помічник президента РФ Юрій Ушаков підтверджував цю інформацію.

Розповідаючи про свою майбутню зустріч із Путіним, Трамп під час брифінгу 11 серпня сказав, що наступною буде зустріч у тристоронньому форматі. За його словами, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з російським лідером у двосторонньому форматі або у тристоронньому — за участі Дональда Трампа.

Зеленський своєю чергою 12 серпня заявив, що Путін і Трамп нічого не ухвалять без участі України, втім зазначив, що зустріч на Алясці може бути важливою для двостороннього треку Вашингтона і Москви.