"Довгоочікувана зустріч": Трамп повідомив дату та місце зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін зустрінуться 15 серпня на території американського штату Аляска.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска", — написав президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Він також подякував усім за увагу, яке викликає це питання, та пообіцяв згодом повідомити подробиці щодо зустрічі з Путіним.

Пост Трампа Фото: Скриншот

Помічник російського президента Юрій Ушаков підтвердив, що зустріч Путіна і Трампа відбудеться 15 серпня на Алясці, пише російське пропагандистське видання ТАСС.

Нагадаємо, 8 серпня Білий дім повідомив, що зустріч Трампа і Путіна заплановано на наступний тиждень.

9 серпня Трамп заявив, що незабаром відбудеться обмін територіями в Україні.