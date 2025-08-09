"Долгожданная встреча": Трамп сообщил дату и место встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретятся 15 августа на территории американского штата Аляска.

"Долгожданная встреча между мной, как президентом США, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска", — написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он также поблагодарил всех за внимание, которое вызывает этот вопрос, и пообещал впоследствии сообщить подробности о встрече с Путиным.

Пост Трампа Фото: Скриншот

Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске, пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

Напомним, 8 августа Белый дом сообщил, что встреча Трампа и Путина запланирована на следующую неделю.

9 августа Трамп заявил, что вскоре состоится обмен территориями в Украине.