"Кое-что изменится": Трамп заявил, что вскоре состоится обмен территориями в Украине (видео)

Вскоре мир увидит обмен некоторыми территориями, принадлежащими Украине, а президент Украины Владимир Зеленский собирается "подписать что-то".

"Кое-что вернется, кое-что изменится. Будет некоторый обмен территориями", — заявил президент США Дональд Трамп после подписания соглашения о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

Он уточнил, что вскоре встретится с президентом России Владимиром Путиным.

"Я вскоре встречусь с Путиным. Он тоже хочет встретиться как можно скорее", — отметил Трамп, не назвав где именно это произойдет.

Когда американского президента спросили, будет ли эта встреча последним шансом для Путина, то он ответил, что не любит употреблять подобные термины.

"Я не люблю употреблять термин "последний шанс". Они оба очень умные люди", — пояснил Трамп.

По его словам, существует реальный шанс через несколько недель увидеть совместную встречу Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

"Зеленский собирается подписать что-то", — подчеркнул Трамп, опять же не уточнив, какой именно документ планирует подписать украинский президент.

Напомним, 8 августа Белый дом сообщил, что встреча Трампа и Путина запланирована на следующую неделю.

