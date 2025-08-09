"Дещо зміниться": Трамп заявив, що незабаром відбудеться обмін територіями в Україні (відео)

Незабаром світ побачить обмін деякими територіями, що належать Україні, а президент України Володимир Зеленський збирається "підписати щось".

"Дещо повернеться, дещо зміниться. Буде деякий обмін територіями", — заявив президент США Дональд Трамп після підписання угоди про припинення бойових дій між Вірменією і Азербайджаном.

Він уточнив, що незабаром зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Я незабаром зустрінуся з Путіним. Він теж хоче зустрітися якомога швидше", — зазначив Трамп, не назвавши де саме це відбудеться.

Коли американського президента запитали, чи буде ця зустріч останнім шансом для Путіна, то він відповів, що не любить вживати подібні терміни.

"Я не люблю вживати термін "останній шанс". Вони обоє дуже розумні люди", — пояснив Трамп.

За його словами, існує реальний шанс через кілька тижнів побачити спільну зустріч Путіна, Трампа та президента України Володимира Зеленського.

"Зеленський збирається підписати щось", — наголосив Трамп, знову ж таки не уточнивши, який саме документ планує підписати український президент.

Нагадаємо, 8 серпня Білий дім повідомив, що зустріч Трампа і Путіна заплановано на наступний тиждень.

