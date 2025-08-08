Небезпечний поворот: чому зустріч Трампа і Путіна може обернутися трагедією для України

Безпосередня участь України в мирно-перемовному процесі є цілком справедливою, заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи перипетії довкола ймовірної зустрічі очільників Білого дому та Кремля. Коли і в якому форматі зрештою відбудуться контакти щодо мирного врегулювання на найвищому рівні, з’ясовував Фокус.

Related video

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 8 серпня спростував інформацію, що з’явилась напередодні в медіа про те, що задля зустрічі з ним Путін спершу має зустрітись з Володимиром Зеленським. Зокрема, на запитання журналістів проте, чи має очільник Кремля спершу зустрітись з українським президентом для того, щоб потім провести зустріч із ним, американський президент відповів: «Ні». «Вони (Зеленський і Путін — Фокус) хотіли б зустрітися зі мною, і я зроблю все, що в моїх силах, щоб зупинити вбивства», — резюмував Дональд Трамп.

Як відомо, неназване джерело у Білому домі в коментарі The New York Post, яка вважається улюбленою газетою президента США, повідомило, мовляв, зустріч Трампа з Путіним відбудеться тільки в тому випадку, якщо сам російський правитель також зустрінеться з главою української держави.

Що про дипломатичне врегулювання кажуть у Києві та Москві

Безпосередня участь України в мирно-перемовному процесі є цілком справедливою, заявляє президент Володимир Зеленський.

«Звісно, кожен точно знає, що ключові рішення в Росії ухвалює одна людина. І що ця людина боїться санкцій Сполучених Штатів Америки. І що справедливо, щоб Україна була учасницею перемовин. Війна Росії проти України, проти нашої незалежності як уособлення незалежності кожної європейської нації. Тож формат зустрічей, зустрічей лідерів – це, зокрема, тристоронній формат. І ми про це вчора детально говорили – про кілька двосторонніх форматів, про тристоронній формат. Про всі можливості. Я вдячний президенту Трампу за відкритість до пошуку справді рішень. Ми в Україні впевнені, що цю війну можна закінчити тривалим миром. Але всі кроки мають бути дуже виваженими — саме такими, які спрацюють», — акцентував Зеленський.

Володимир Зеленський: "Справедливо, щоб Україна була учасницею перемовин" Фото: Офис президента

Натомість Путін заявив, що Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) підходять для проведення саміту Росія — США на рівні лідерів. «У нас багато друзів, які готові нам допомогти організувати захід такого роду. Один з друзів — це президент Об’єднаних Арабських Еміратів, — зазначив Путін. — Я думаю, що ми вирішимо, але це було б одним з підходящих, цілком підходящих місць».

Що ж стосується перспективи зустрічі з Володимиром Зеленським, то Путін зазначив наступне: «Я вже багато разів говорив, що я не маю нічого проти цього в цілому, це можливо. Але для цього повинні бути створені певні умови. На жаль, ми ще далекі від створення таких умов».

З якою метою Путін «заварив кашу» із зустріччю з Трампом

Насправді Путін не має реальних намірів проводити реальні перемовини щодо миру, вважає політолог, експерт центру «Об’єднана Україна» Петро Олещук. Зокрема, у розмові з Фокусом аналітик зауважив: «Звісно, що нічого в путінській голові не змінилося і він налаштований воювати надалі. Якщо ти не хочеш тут і зараз зустрічатися з Зеленським, то, запитується, який мир і з ким ти збираєшся укладати? Між тим Путіну вкрай важливо переконати Трампа в начебто своїй серйозній налаштованості на дипломатичний діалог. Втім, команда Білого дому, як на мене на даний момент діє більш-менш правильно, хоча маємо розуміти, що Трамп може мати якісь власні думки, які в одну мить можуть зламати всю лінію США».

На переконання експерта, багато що наразі залежить від санкційної лінії Білого дому: «Якщо Трамп зрештою скаже, що не буде вводити санкції проти РФ, оскільки потрібно дати шанс миру, значить росіянам вдалося його вчергове «намахати». У разі ж, якщо ж санкції таки буде введено з обмовкою про те, що їх знімуть за умови досягнення успіху в питанні мирного врегулювання – це вже буде цікавіша історія, яка свідчитиме про те, що команда Трампа провела роботу над помилками і відповідно питання використання росіянами перемовної теми для затягування часу, закрито».

Експерт: "Путін "заварив кашу" із зустріччю з Трампом з метою уникнення американських санкцій" Фото: З відкритих джерел

Путін «заварив кашу» із зустріччю з Трампом з метою уникнення американських санкцій, каже Петро Олещук. «Цю зустріч презентують у Москві, як щось неймовірно знакове і шанобливе по відношенню до Трампа. А насправді мета Кремля була і залишається незмінною – тягнути час», — додає політолог.

«Цілком зрозуміло, що Путіна надзвичайно турбують вторинні санкції, тому що це стосується і грошей його головних економічних партнерів і він хоче це питання щонайменше відтермінувати. Я думаю, що Путін розмірковує приблизно так, як йому кажуть у його Генштабі – ось, мовляв, за два-три місяці українські фронтові позиції погіршаться і тоді можна вмикати на своїх умовах дипломатичні механізми. Але якби росіяни не роздували щоки, Путін насправді боїться американців і яскравим свідченням того є казус Медведєва, який «наїхав» на Трампа, а коли той відповів – заткнувся і сидить тихо, як миша під віником. Тобто, Медведєву очевидно сказали замовкнути і він замовк. Тому я думаю, що Путін реально побоюється сильно розізлити Трампа», — підкреслює Петро Олещук.

Експерт: "Трамп боїться йти до кінця, оскільки після введення санкцій, йому доведеться збільшувати військову підтримку України" Фото: Getty Images

Моделюючи подальший розвиток подій, політолог зауважив: «Мені видається, Путін може задіяти наступну схему: Кремль оголосить про свою готовність щодо припинення вогню, але наполягатиме на попередньому вирішенні питання окупованих ним українських територій. Інакше кажучи, Путін дістане територіальну карту, а обговорювати території можна нескінченно довго. Але насправді для Путіна це територіальне питання вторинно-прохідне, оскільки він хоче гарантії контролю над усією Україною».

Москва, прогнозує Петро Олещук, за допомогою різноманітних маніпулятивних прийомів, тягнутиме час до пізньої осені, роблячи ставку на «якесь серйозне захоплення в Україні», що дозволить їй диктувати свої умови в питанні мирного врегулювання.

Які перемовні «шашечки» приготував Путін для Трампа

У тому, що для Путіна наразі надзвичайно важливо зберегти зв’язок зі Сполученими Штатами Америки переконаний політолог Олексій Якубін. «Якщо у Кремля повністю перерветься контакт зі Штатами, це означатиме, що Путін залишиться один на один з Китаєм. Тобто, потенційні великі обійми Сі – одна з причин, чому Путін підняв питання особистої зустрічі з Трампом. Ну, а друга причина, звісно ж, санкційна. Переводячи дискусію з американцями в іншу площину, Путін відтягує санкційний час «Ч», — аргументує експерт у розмові з Фокусом.

Водночас Трамп, переконаний політолог, боїться йти до кінця, оскільки після введення санкцій, йому доведеться збільшувати військову підтримку України: «Погрожуючи Путіну останніми тижнями, Трамп, як на мене, просто підвищував ставки, аби Кремль запропонував щось натомість. І мені здається, ось цим «щось» і стала запропонована росіянами зустріч Путіна з Трампом».

Поряд з тим, тематичний кейс американсько-російської зустрічі на найвищому рівні, констатує Олексій Якубін, в однаковій мірі вигідний Трампу і Путіну. «Трампу це дозволяє піднятися в очах своїх виборців, яким не подобається, що їхній президент розмахує кулаком перед росіянами, а ті його повсякчас ігнорують. Ну, а Путіну це дозволяє не просто зберегти зв’язок зі Штатами, а й тягнути час», — наголошує експерт.

Експерт: "Потенційні великі обійми Сі – одна з причин, чому Путін підняв питання особистої зустрічі з Трампом" Фото: uatv.ua

Відповідаючи на запитання про ймовірні часові рамки зустрічі лідерів США та РФ, після якої може відбутися їх контакт з президентом Зеленським, політолог зазначив: «Зустрічі такого рівня готуються точно більше тижня, бо це серйозна робота команд. Плюс – обрання місця зустрічі, питання без пекового штибу і так далі, і тому подібне. Тобто 10, а то й більше днів знадобиться для організації зустрічі. Але тут є показовий момент. Москва наразі намагається повернути ситуацію таким чином, що Путін, мовляв, готовий вирішувати з Трампом усі-усі питання, залишивши за перемовними дверима не лише Україну, а й Європу. Схоже, однією з ключових цілей Росії на дипломатичному напрямку є повне вибиття Європи з історії мирного врегулювання».

Росіяни, припускає Олексій Якубін, можуть запропонувати Трампу у якості перемовної «кістки» дискусію про поетапне припинення вогню і президент США прийме цей пас, оскільки для нього вкрай важливими є «шашечки», які можна демонструвати публічно своїй аудиторії. Потенційна зустріч з Путіним, констатує політолог, в очах Трампа і виглядає як ті самі електорально спокусливі шашечки, які втім не дозволяють їхати у напрямку встановлення сталого миру.