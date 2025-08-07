Зеленський закликав закінчувати війну: у яких форматах може відбутися зустріч Путіна і Трампа

Володимир Зеленський заявив про зустрічі для узгодження миру в Україні. Одночасно він скликає нараду щодо "дипстрайків" по РФ і просить більше інвестувати в далекобійну зброю.

Учора, 6 серпня, обговорювали різні потенційні формати зустрічей заради миру в Україні на рівні лідерів: два двосторонні та один — тристоронній. Про це написав у Telegram президент України Володимир Зеленський.

"Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російського боку. Пора завершувати війну", — зауважив він.

Також український президент говорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Україна і Німеччина вважають, що потрібно якнайшвидше завершити війну гідним миром.

"Параметри закінчення цієї війни визначатимуть умови безпеки для Європи на десятиліття", — додав він.

Ради безпеки двох країн 7 серпня сьогодні проведуть онлайн-зустріч для узгодження спільних поглядів України, Європи та Сполучених Штатів, підсумував Зеленський.

Удари по території Росії

Одночасно Зеленський відзвітував про проведення наради з приводу "дипстрайків" — відповідей на російські удари по Україні. Керівництво ЗСУ, СБУ, міністр оборони Денис Шмигаль і секретар РНБО Рустем Умеров розповідали про масштаб уражень цілей у Росії та всі результати.

"Важливо, що стає більш привабливим для України баланс між нашими інвестиціями в далекобійну зброю різних типів і її досягненнями. Російська логістика, військові об'єкти, з яких бомблять нашу територію, елементи їхньої військової економіки зазнали значних втрат", — повідомив президент.

Військове керівництво визначило пріоритети для "дипстрайків" і оборонних виробництв.

У вечірньому зверненні 6 серпня Володимир Зеленський говорив про зміну точки зору Москви: тепер Росія "більше налаштована на припинення вогню" і тиск Штатів "спрацьовує".

"Головне, щоб вони не обдурили в деталях ні нас, ні США", — підкреслював Зеленський.

Нагадаємо, у Держдепартаменті США заявляли, що ключовим питанням завершення війни в Україні буде приналежність територій.

