Зустріч Путіна і Трампа: ордер на арешт глави Кремля заважає проведенню переговорів, — ЗМІ

Міжнародний кримінальний суд заочно заарештував Володимира Путіна за воєнні злочини в Україні. Ймовірно, лідерам США і РФ доведеться зустрічатися на Близькому Сході.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Ця обставина обмежує місце проведення зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомила британська газета The Guardian.

Пошук нейтрального місця для проведення саміту може бути складним завданням, адже російський президент звинувачується у воєнних злочинах. Путіна можуть заарештувати у 125 країнах.

Гельсінкі, де Трамп і Путін зустрічалися у 2018 році, відразу випадає зі списку. Схожа ситуація зі Швейцарією, Австрією, Ісландією, Мальтою, Францією, Іспанією та Великою Британією — всі ці країни ратифікували Римський статут.

Саме в цих країнах відбувалися зустрічі американських і радянських лідерів часів Холодної війни. Німецький Потсдам, де 33-й президент США Гаррі Трумен зустрічався з радянським диктатором Йосипом Сталіним у 1945 році, також неможливий. Німеччина також виконує вироки МКС.

Де відбудеться зустріч Путіна і Трампа?

Ймовірно, помічники лідерів двох країн організовують саміт у Саудівській Аравії або Туреччині, де вже проходили переговори між Росією та Україною. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не раз пропонував влаштувати переговори лідерів США, Росії та України в його країні.

Інший можливий варіант — Угорщина, враховуючи, що її прем'єр-міністр Віктор Орбан близький до Трампа і до Путіна. Орбан оголосив про намір свого уряду вийти з МКС у квітні.

Ялта, де того ж року 32-й президент США Франклін Рузвельт зустрічався зі Сталіним і британським прем'єром Вінстоном Черчиллем, відповідала б почуттю історичної важливості, але Крим захоплено Росією 2014 року.

Трампа навряд чи вітатимуть у Тегерані після авіаударів ЗС США по іранських об'єктах зі збагачення урану. Хоча в цьому місті 1943 року зустрічалися Рузвельт, Сталін і Черчилль.

Нагадаємо, у Кремлі заявили про узгодження місця зустрічі Путіна і Трампа. Зараз дві сторони готуються до переговорів.

Трамп тим часом квапить помічників з метою негайної організації його зустрічі з Путіним. Президент США вже телефонував лідерам Євросоюзу і попередив їх про свої плани.