Встреча Путина и Трампа: ордер на арест главы Кремля мешает проведению переговоров, – СМИ

Международный уголовный суд заочно арестовал Владимира Путина за военные преступления в Украине. Вероятно, лидерам США и РФ придется встречаться на Ближнем Востоке.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Это обстоятельство ограничивает место проведения встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщила британская газета The Guardian.

Поиск нейтрального места для проведения саммита может быть сложной задачей, ведь российский президент обвиняется в военных преступлениях. Путина могут арестовать в 125 странах.

Хельсинки, где Трамп и Путин встречались в 2018 году, сразу выпадает из списка. Схожая ситуация со Швейцарией, Австрией, Исландией, Мальтой, Францией, Испанией и Великобританией — все эти страны ратифицировали Римский статут.

Именно в этих странах проходили встречи американских и советских лидеров времен Холодной войны. Немецкий Потсдам, где 33-й президент США Гарри Трумэн встречался с советским диктатором Иосифом Сталиным в 1945 году, также невозможен. Германия также исполняет приговоры МУС.

Где пройдет встреча Путина и Трампа?

Вероятно, помощники лидеров двух стран организуют саммит в Саудовской Аравии или Турции, где уже проходили переговоры между Россией и Украиной. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз предлагал устроить переговоры лидеров США, России и Украины в его стране.

Другой возможный вариант — Венгрия, учитывая, что ее премьер-министр Виктор Орбан близок к Трампу и к Путину. Орбан объявил о намерении своего правительства выйти из МУС в апреле.

Ялта, где в том же году 32-й президент США Франклин Рузвельт встречался со Сталиным и британским премьером Уинстоном Черчиллем, отвечала бы чувству исторической важности, но Крым захвачен Россией в 2014 году.

Трампа вряд ли будут приветствовать в Тегеране после авиаударов ВС США по иранским объектам по обогащению урана. Хотя в этом городе в 1943 году встречались Рузвельт, Сталин и Черчилль.

Напомним, в Кремле заявили о согласовании места встречи Путина и Трампа. Сейчас две стороны готовятся к переговорам.

Трамп тем временем торопит помощников с целью немедленной организации его встречи с Путиным. Президент США уже звонил лидерам Евросоюза и предупредил их о своих планах.