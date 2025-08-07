Встреча Путина и Трампа пройдет в ближайшие дни: Кремль подтвердил подготовку

Решение и место встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласовали. Идею трехсторонней встречи с Владимиром Зеленским оставили пока без комментариев.

Две стороны приступили к предварительной работе, встреча может состояться уже на следующей неделе. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Был ориентир обозначен как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи. Сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно", — заметил он.

Вариант проведения встречи на следующей недели рассматривался, и Москва к этому сценарию относится вполне положительно, подчеркнул помощник Путина.

Место проведения встречи Путина и Трампа уже согласовано, о нем объявят несколько позже.

По словам Ушакова, тема трехсторонней встречи с участием Путина, Трампа и украинского президента Владимира Зеленского конкретно не обсуждалась, сообщил Ушаков.

"Российская сторона оставила этот вариант совсем и полностью без комментария", — сказал чиновник.

Напомним, Трамп начал торопить своих помощников, чтобы они немедленно приступили к планированию его встречи с Путиным. Американская сторона также говорила о вероятном начале переговоров на следующей неделе.

При этом Дональд Трамп считает РФ "чрезвычайной угрозой" для Штатов. По его оценкам, Кремль может проигнорировать установленные крайние сроки для завершения войны в Украине.