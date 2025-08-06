Трамп назвал Россию "исключительной угрозой" для США (скриншот)

Как говорится в указе лидера Белого дома, действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять исключительную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

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Президент США Дональд Трамп назвал Россию "чрезвычайной угрозой" для США, поскольку российский президент Владимир Путин намерен проигнорировать предоставленный ему крайний срок для завершения вторжения в Украину. Об этом говорится в президентском указе, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Встреча Стива Уиткоффа и Владимира Путина

Дональд Трамп заявил, что новая информация свидетельствует о том, что Москва представляет "исключительную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

Текст указа Дональда Трампа Фото: The White House

Он добавил: "Я считаю необходимым и целесообразным ввести дополнительную адвалорную пошлину на импорт товаров из Индии, которая прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации".

Напомним, Индия — один из крупнейших покупателей российской сырой нефти, ключевого товара экспорта, подпитывающего военную машину Путина. В США заявили, что надеются удержать эту страну, и другие страны, от ведения бизнеса с Россией в связи с "ее продолжающейся агрессией".

После указа Трампа Индия теперь имеет одну из самых высоких ставок пошлин на товары, экспортируемых в США.

Индия была возмущена последними тарифными мерами Трампа, а ее министерство иностранных дел назвало эти меры "несправедливыми, неоправданными и неразумными".

"Крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины против Индии за действия, которые ряд других стран также предпринимают в своих национальных интересах", — заявили в министерстве.

В заявлении также говорится, что Индия предпримет все необходимые действия для защиты своих национальных интересов.

Новые пошлины Трампа для Индии вступят в силу через 21 день после подписания указа, а это значит, что у Индии и России будет время договориться с администрацией Белого дома.

Действия Трампа могут нарушить экономическое развитие Индии, которую до недавнего времени американские компании, стремившиеся перенести свое производство, рассматривали в качестве альтернативы Китаю.

Бывший торговый представитель Индии Аджай Шривастава заявил, что последний тариф ставит страну в один ряд с наиболее облагаемыми налогами торговыми партнерами США и значительно выше таких конкурентов, как Китай, Вьетнам и Бангладеш.

"Ожидается, что тарифы приведут к значительному повышению стоимости индийских товаров и могут привести к сокращению экспорта в США примерно на 40–50%", — сказал он.

Шривастава назвал решение Трампа "лицемерным", поскольку в прошлом году Китай купил больше российской нефти, чем Индия.

"Вашингтон избегает нападок на Пекин из-за влияния Китая на критически важные полезные ископаемые, которые имеют жизненно важное значение для обороны и технологий США", — сказал он.

Тем временем, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что позднее 6 августа он сделает заявление о том, будут ли на этой неделе действовать потенциальные санкции против России.

Рубио сообщил, что переговорил с Уиткоффом, который возвращается из поездки в Россию, и в течение дня проведет с ним дополнительные переговоры.

Напомним, встреча Стива Уиткоффа и Владимира Путина длилась около трех часов. О чем договорились – не сообщалось. Но в Кремле заявили, что беседа была "конструктивной".

Тем временем украинский дипломат Сергей Кислица предположил, что Уиткоффу подсунули одного из двойников Путина.