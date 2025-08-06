"Полезный" разговор с Путиным: что обсудил Уиткофф во время встречи с главой РФ

6 августа встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом завершилась в Кремле и длилась около трех часов.

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По информации российского издания "РИА Новости", во время переговоров стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между США и Россией. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что разговор был "полезным и конструктивным". В общем, во время встречи обсуждали украинский кризис и возможные перспективы развития стратегического сотрудничества между США и Россией.

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом

В то же время по данным "Интерфакса", российская сторона передала определенные сигналы по украинскому вопросу и получила соответствующие сигналы от американского лидера Дональда Трампа. Он также отметил, что пока президент США еще не получил доклад от Уиткоффа о результатах встречи. Юрий Ушаков добавил, что стоит дождаться момента, когда спецпредставитель по вопросам Ближнего Востока сможет доложить Трампу о разговоре, после чего его комментарии, вероятно, можно будет существенно дополнить.

Как в ОП отреагировали на встречу Виткоффа с Путиным

Также советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "РБК-Украина" заявил, что Россия не предлагает никаких реальных решений для завершения войны, а встреча спецпосланника США Стива Уиткоффа с Путиным ничего принципиально не изменит. Он подчеркнул, что позиция Кремля остается неизменной — Путин продолжает настаивать на идее "возвращения своего", хотя Россия с 1991 года существует в признанных границах и не имеет прав на украинские территории.

По словам Михаила Подоляка, Путин стремится не только к оккупации, но и к европейскому признанию своих претензий, пытается выиграть время, сохранить доходы от экспорта нефти и газа в страны Азии и Латинской Америки, а также ослабить риторику администрации Трампа и снизить внимание США к войне.

Он также добавил, что Москва пытается ограничить военную помощь Украине, запрещая продажу оружия через посредников и европейские альянсы, однако Трамп понимает тактику Кремля и не пойдет на ключевые уступки.

Россия, по его словам, может пытаться купить благосклонность США экономическими предложениями, в частности доступом к нефтедобыче и арктическим проектам, а также схемами продажи газа на европейский рынок через американских посредников. Впрочем, советник уверен, что эти попытки не будут иметь успеха, особенно учитывая политический стиль Трампа.

Напомним, что Дональд Трамп сообщил, что именно россияне инициировали проведение этой встречи. В то же время он отметил, что сейчас Уиткофф сосредоточен на других вопросах, в частности на проблемах Сектора Газа.

В комментарии Фокусу политолог Игорь Чаленко выразил обеспокоенность из-за того, что визит Виткоффа в Россию пришелся на дедлайн Трампа Путину по завершению войны — 8 августа. По его словам, это создает впечатление, что весь процесс теперь зависит от этого визита, а учитывая предыдущий визит Виткоффа в апреле, когда он настаивал на отказе Украины от пяти регионов