"Корисна" розмова з Путіним: що обговорив Віткофф під час зустрічі з головою РФ

6 серпня зустріч президента Росії Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом завершилася в Кремлі та тривала близько трьох годин.

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За інформацією російського видання "РИА Новости", під час переговорів сторони обговорили український кризис та перспективи розвитку стратегічного співробітництва між США і Росією. Помічник президента РФ Юрій Ушаков зазначив, що розмова була "корисною і конструктивною". Загалом, під час зустрічі обговорювали український кризис та можливі перспективи розвитку стратегічного співробітництва між США та Росією.

Зустріч президента Росії Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом

Водночас за даними "Інтерфаксу", російська сторона передала певні сигнали щодо українського питання та отримала відповідні сигнали від американського лідера Дональда Трампа. Він також зазначив, що наразі президент США ще не отримав доповідь від Віткоффа про результати зустрічі. Юрій Ушаков додав, що варто дочекатися моменту, коли спецпредставник з питань Близького Сходу зможе доповісти Трампу про розмову, після чого його коментарі, ймовірно, можна буде суттєво доповнити.

Як в ОП відреагували на зустріч Віткоффа з Путіним

Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю "РБК-Україна" заявив, що Росія не пропонує жодних реальних рішень для завершення війни, а зустріч спецпосланця США Стіва Віткоффа з Путіним нічого принципово не змінить. Він підкреслив, що позиція Кремля лишається незмінною — Путін продовжує наполягати на ідеї "повернення свого", хоча Росія з 1991 року існує у визнаних кордонах і не має прав на українські території.

За словами Михайла Подоляка, Путін прагне не лише окупації, а і європейського визнання своїх претензій, намагається виграти час, зберегти прибутки від експорту нафти та газу до країн Азії та Латинської Америки, а також послабити риторику адміністрації Трампа й знизити увагу США до війни.

Він також додав, що Москва намагається обмежити військову допомогу Україні, забороняючи продаж зброї через посередників і європейські альянси, проте Трамп розуміє тактику Кремля і не піде на ключові поступки.

Росія, за його словами, може намагатися купити прихильність США економічними пропозиціями, зокрема доступом до нафтовидобутку та арктичних проєктів, а також схемами продажу газу на європейський ринок через американських посередників. Втім, радник впевнений, що ці спроби не матимуть успіху, особливо враховуючи політичний стиль Трампа.

Нагадаємо, що Дональд Трамп повідомив, що саме росіяни ініціювали проведення цієї зустрічі. Водночас він зазначив, що наразі Віткофф зосереджений на інших питаннях, зокрема на проблемах Сектора Гази.

У коментарі Фокусу політолог Ігор Чаленко висловив занепокоєння через те, що візит Віткоффа до Росії припав на дедлайн Трампа Путіну щодо завершення війни — 8 серпня. За його словами, це створює враження, що весь процес тепер залежить від цього візиту, а враховуючи попередній візит Віткоффа у квітні, коли він наполягав на відмові України від п’яти регіонів