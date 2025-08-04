"Санкції будуть": Трамп розповів про поїздку Віткоффа до Росії, що відбудеться цими днями

Спеціальний представник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф прилетить у Москву, аби зустрітися з російською стороною, аби домогтися прогресу у питаннях закінчення російсько-української війни. Візит відбудеться вже через кілька днів.

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Самі росіяни хотіли, аби ця зустріч відбулася. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у неділю, 3 серпня

"Він, можливо, поїде, я думаю, наступного тижня, в середу або четвер до РФ. Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся з ними. Тож подивимося, що буде", — зазначив президент США.

При цьому Трамп зазначив, що Віткофф наразі зосереджений на інших питаннях, зокрема проблемах Сектору Гази.

Окрім того, журналісти запитали у Трампа, що станеться, якщо Росія не погодиться на перемир'я з Україною до п'ятниці, 8 серпня.

"Санкції будуть, але, схоже, вони досить добре їх уникають. Вони хитрі персонажі, і вони досить добре вміють уникати санкцій, тож побачимо, що буде", — розповів Трамп.

На запитання, чи може щось зробити Кремль на цьому етапі, аби уникнути санкцій, Дональд Трамп відповів, що росіяни можуть укласти угоду, відповідно до якої "людей більше не вбиватимуть".

Під час розмови журналісти згадали також про атомні підводні човни, які США розгорнули задля протистояння російським загрозам. Трамп на це відповів, що човни уже дислокуються у регіоні, "там, де їм і потрібно бути".

Інших подробиць щодо ймовірного візиту Віткоффа до Москви президент США не розкрив.

Приїзд Віткоффа до Москви: що відомо

Про те, що Стів Віткофф збирається на зустріч з російською стороною до Москви, Дональд Трамп заявив 1 серпня під час спілкування з журналістами. При цьому американський лідер не виключав запровадження нових санкцій проти Росії.

Посол США при НАТО Метью Вітакер прокоментував можливий візит Віткоффа до Москви цими днями. Він зазначив, що сподівається на досягнення прориву у переговорах, цитує його слова агентство Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, 2 серпня в інтерв’ю LIGA.net представник Володимира Зеленського пояснив, що буде з Росією, якщо Дональд Трамп введе нові санкції.

Також Дональд Трамп 2 серпня заявив, що США "повністю готові" до ядерного протистояння з Росією.