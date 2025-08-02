"Вся нафта зникає": у Зеленського пояснили, що буде з РФ, якщо Трамп введе нові санкції

Якщо президент США Дональд Трамп у вересні запровадить 100% мита на товари з країн, які купують російську нафту, Росія може втратити до $30 млрд до кінця 2025 року.

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Такі санкції можуть швидко знизити можливість РФ заробляти на експорті нафти, заявив в інтерв’ю LIGA.net уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Стовідсоткове мито на товари країни, яка купує російську нафту, по суті змушує країну або майже повністю відмовитись від торгівлі з Америкою, або відмовитись від російської нафти. Я дуже здивуюся, якщо вибір буде зроблений на користь Росії. Це $12-13 млрд щомісяця", — сказав Власюк.

Він пояснив: якщо на початку вересня буде прийнята така норма і вона відразу запрацює, то Росія може до кінця року втратити $30 млрд.

За його словами, російська нафта — це близько 12% світового ринку.

"Якщо ця вся нафта зникає з ринку, в одному зі сценаріїв може бути, що ціна на нафту підросте. Як при цьому відреагують в ОПЕК — тут багато що можна очікувати", — наголосив Власюк.

Нагадаємо, 2 серпня Дональд Трамп заявив, що Індія більше не купуватиме російської нафти.

Фокус також писав про те, що Євросоюз ухвалив "один з найсильніших пакетів санкцій" проти РФ.