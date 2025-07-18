Євросоюз ухвалив "один з найсильніших пакетів санкцій" проти РФ: Зеленський відреагував

Під ударом нових обмежень з боку ЄС — «Північний потік», російські банки, ціна на нафту, «тіньовий флот» та промисловість РФ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що тиск на Кремль продовжиться і вже готуються нові рішення про санкції.

Related video

"Ми стоїмо твердо. ЄС щойно схвалив один з найсильніших пакетів санкцій проти Росії на сьогодні", — заявила в X висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Вона уточнила, що Євросоюз ще більше скорочує військовий бюджет Кремля, переслідує ще 105 суден "тіньового флоту" та прибічників, обмежує доступ банків РФ до фінансування. "Північний потік" забороняють, а верхню межу ціни на нафту знижують.

Також ЄС посилює тиск на військову промисловість Росії та китайські банки, які допомагають країні-агресорці обходити санкції. Експорт китайських технологій, які використовують у БПЛА, блокують. Окрім того, європейці вперше запроваджують санкції проти "реєстру прапорів" (йдеться про обслуговування суден та їх перереєстрацію для обходу санкцій) проти найбільшого нафтопереробного заводу в Індії, який належить "Роснефти". Під ударом опиняться й причетні до нав’язування чужої ідеології українським дітям.

"Ми будемо продовжувати підвищувати ціни, тому припинення агресії стає єдиним шляхом для Москви", — наголосила Каллас.

Публікації Каллас у соцмережі X Фото: Скриншот

Реакція Зеленського

Президент наголосив, що над рішенням Євросоюзу про 18-й пакет антиросійських санкцій "всі разом активно працювали". Він подякував усім, хто допомагав досягти затвердження цих обмежень.

"Особливо хочу відзначити пані Президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і кожного лідера країн Євросоюзу за консолідацію та спільну принципову позицію. Дякую пану Президенту Євроради Антоніу Кошті. Дякую Данії за дійсно сильний початок головування в ЄС. Це потрібне рішення, і потрібне саме зараз як реагування на те, що Росія зробила більш жорстокими удари по наших містах і селах", — зауважив Зеленський.

Він пояснив, що новий пакет санкцій продовжує тиск на танкерний флот РФ — не тільки судна, але й капітанів та компанії, які допомагають фінансувати війну завдяки нафті. Також ЄС ще суворіше обмежує ціни на російську нафту — приблизно 46 доларів за барель.

"У координації з іншими партнерами у світі будемо працювати, щоб прайскеп справді обрізав російські доходи. Це можливо. Вже знаємо, як тиснути", — підкреслив президент.

Він окремо відзначив рішення ЄС заборонити будь-які транзакції, пов’язані з газопроводами системи "Північний потік". Зеленський наголосив, що їх будівництво було частиною підготовки лідера РФ Володимира Путіна до повномасштабного вторгнення в Україну.

"Вся інфраструктура російської війни має бути заблокована. Оперативно готуємо синхронізацію європейських санкцій в Україні й також готуємо нові рішення про санкції — як на рівні партнерів, так і в українській юрисдикції", — додав він.

Пост президента України Фото: Скриншот

Нагадаємо, у Politico з посиланням на джерела передавали, що президент США Дональд Трамп готовий підписати законопроєкт щодо санкцій проти Росії, але тільки за однієї умови.

На початку липня президент Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет проти 60 юридичних осіб із Росії. Лише через одну компанію зі списку ворогу вдалося провести мільярди доларів на військову промисловість.