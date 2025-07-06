"Особливі" санкції проти Росії: Зеленський підписав новий пакет обмежень

Новий санкційний пакет торкнеться 60 юридичних осіб з Росії. Тільки через одну компанію зі списку росіяни провели мільярди доларів на військову промисловість.

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Президент України Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет проти 60 юридичних осіб із Росії. Про це глава держави написав у Telegram.

Нові санкції, за його запевненням, відрізняються від попередніх і стали "особливими". Обмеження вдарять по багатьох російських фінансових схемах, включно з криптовалютними.

За словами Зеленського, санкційний пакет синхронізований із західними партнерами. Тільки через одну компанію із санкційного списку росіяни провели мільярди доларів. Гроші пішли на військову промисловість.

Звичні шляхи фінансування для РФ здебільшого заблоковані, тому агресор перейшов на криптовалютний розрахунок. Президент обіцяє зупиняти всі подібні схеми.

Крім цього, у пакеті є 73 фізичні особи, всі вони — громадяни Росії. Україна і Захід також синхронізуватимуть санкції щодо них.

"Робота непроста: санкційні правила різняться у світі, але мета у нас спільна — змусити Росію припинити війну і максимально обмежити її військовий потенціал.

"Санкції вже позбавляють Росію майбутнього і мають значно ускладнити буденність російської системи", — додав Зеленський.

Глава держави обіцяє наступного тижня нові рішення щодо синхронізації санкцій з Європейським Союзом. Усі європейські пакети проти Росії потрібно впроваджувати в українську юрисдикцію, як і українські санкції в ЄС.

Санкції торкнулися молдавського олігарха Ілана Шора, у якого є громадянство Росії.

Газета Financial Times писала, що Шор заснував криптовалютний токен A7A5 для допомоги Росії в обході санкцій. Токен допоміг Росії за чотири місяці перевести близько 9,3 мільярда доларів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував санкції проти деяких російських банків і держкомпанії "Рособоронекспорт".

Наприкінці червня Зеленський запровадив санкції на колишніх нардепів Артема Дмитрука та Олександра Онищенка. Перший оголошений у міжнародний розшук і заочно заарештований.