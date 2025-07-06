"Особенные" санкции против России: Зеленский подписал новый пакет ограничений

Новый санкционный пакет коснется 60 юридических лиц из России. Только через одну компанию из списка россияне провели миллиарды долларов на военную промышленность.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый санкционный пакет против 60 юридических лиц из России. Об этом глава государства написал в Telegram.

Новые санкции, по его заверению, отличаются от предыдущих и стали "особенными". Ограничения ударят по многим российским финансовым схемам, включая криптовалютные.

По словам Зеленского, санкционный пакет синхронизирован с западными партнерами. Только через одну компанию из санкционного списка россияне провели миллиарды долларов. Деньги пошли на военную промышленность.

Привычные пути финансирования для РФ в основном заблокированы, поэтому агрессор перешел на криптовалютный расчет. Президент обещает останавливать все подобные схемы.

Кроме этого, в пакете имеются 73 физических лица, все они — граждане России. Украина и Запад также будут синхронизировать санкции по ним.

"Работа непростая: санкционные правила разнятся в мире, но цель у нас общая – заставить Россию прекратить войну и максимально ограничить ее военный потенциал.

"Санкции уже лишают Россию будущего и должны значительно усложнить обыденность российской системы", — добавил Зеленский.

Глава государства обещает на следующей неделе новые решения по синхронизации санкций с Европейским Союзом. Все европейские пакеты против России нужно внедрять в украинскую юрисдикцию, как и украинские санкции в ЕС.

Санкции коснулись молдавского олигарха Илана Шора, у которого есть гражданство России.

Газета Financial Times писала, что Шор основал криптовалютный токен A7A5 для помочи России в обходе санкций. Токен помог России за четыре месяца перевести около 9,3 миллиарда долларов.

Напомним, президент США Дональд Трамп отменил санкции против некоторых российских банков и госкомпании "Рособоронэкспорт".

В конце июня Зеленский ввел санкции попали бывших нардепов Артема Дмитрука и Александра Онищенко. Первый объявлен в международный розыск и заочно арестован.