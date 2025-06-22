В списке Дмитрук и Онищенко: Зеленский ввел новые санкции СНБО (скриншоты)

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 22 июня, ввел в действие санкции СНБО против ряда физических и юридических лиц, среди которых компания Arricano, владеющая 49% одного из киевских ТРЦ.

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Под сакции попали нардеп Артем Дмитрук, бывший нардеп Александр Онищенко. Об этом говорится в указе президента № 417/2025.

Дмитрук подозревается в нападении на правоохранителя и военного. После того как он скрылся в Британии, его объявили в международный розыск и заочно арестовали, прокуратура готовит документы для экстрадиции. Также под ограничениями экснардеп Александр Онищенко, украинский продюсер и президент кинокомпании Star Media Владислав Ряшин, тренер по боксу Эдуард Менчаков.

Под санкции попала и Arricano, которая управляет построенными торговыми центрами и владеет долей 49,9% акций торгового комплекса Sky Mall, а также земельными участками для строительства.

В целом санкции ввели против 13 человек и 8 компаний.

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 июня 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в сообщении.

Напомним, что в указе президента Украины от 25 мая 2025 года о "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" говорится в частности о трех криминальных авторитетах из РФ и Ахмеде Кадырове, помощнике главы Чечни Рамзана Кадырова.

А 10 мая бывший президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев попросил добавить его в список на обмен с Россией. Сейчас он находится в СИЗО. Его обвиняют в пособничестве государству агрессору, коллаборационной деятельности, содействии деятельности террористической организации и противодействии ВСУ.