Богуслаев попросил Офис Президента включить его в список на обмен с РФ – расследование (фото)

Журналисты проекта "Схемы" считают, что, как человек со знаниями украинской конструкторской, Богуслаев может помочь российским войскам достать двигатели до боевых вертолетов.

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Бывший президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией. Об этом 10 мая говорится в расследовании журналистов " Схемы ".

Они узнали, что экскеровщик стратегического украинского предприятия вовсе не прочь отправиться в РФ. В соответствующем заявлении он обратился с просьбой об обмене.

"Вероятно, Богуслаев понимает свою ценность для России, предлагая себя на обмен", – отметили журналисты.

Как человек со знаниями о строительстве вертолетов и вообще украинскую конструкторскую отрасль, он может помочь врагу и дальше убивать украинцев. Журналисты обратили внимание, что на днях в России заговорили о кризисе в области строительства вертолетов. Проблема касается именно двигателей для российских вертолетов.

В настоящее время Богуслаев находится в СИЗО. Его обвиняют в пособничестве государству агрессору, коллаборационной деятельности, содействию деятельности террористической организации и противодействию ВСУ.

заявление Богуслаева об обмене в Россию Фото: Скрин видео

Дело "Богуслаева"

Вячеслав Богуслаев, как выяснили журналисты медиа, продолжал торговать двигателями для российских боевых вертолетов даже после начала российско-украинской войны. Своими действиями он ослаблял обороноспособность украинского войска. Бывший президент "Мотор Сичи" блокировал передачу вертолетов украинским разведчикам, однако продавал двигатели России, которые ставили на боевые вертолеты ВС РФ. По информации расследователей, в апреле 2022 года руководитель стратегически важного предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев блокировал передачу вертолета Ми-2 украинской разведке для выполнения боевых задач на фронте.

Напомним, 1 апреля президент Владимир Зеленский ввел санкции против экспрезидента "Мотор Сичи" Богуслаева и 200 россиян. Чиновника обвинили в реализации в РФ авиадвигателей, которые ставили на боевые вертолеты.