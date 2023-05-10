Блокировал передачу вертолетов: СМИ узнали новые подробности "дела Богуслаева" (видео)

Вячеслав Богуслаев, как выяснили журналисты медиа, продолжал торговать двигателями для российских боевых вертолетов даже после начала российско-украинской войны, тем самым ослабляя обороноспособность украинских военных.

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Бывший президент предприятия "Мотор Сич" блокировал передачу вертолетов украинским разведчикам, но зато продавал двигатели в Россию, которые ставили на боевые вертолеты ВС РФ. Об этом идет речь в новом журналистском расследовании "Схем", которое было опубликовано в среду, 10 мая.

По информации расследователей, в апреле 2022 года руководитель стратегически важного предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев блокировал передачу вертолета Ми-2 украинской разведке для выполнения боевых задач на фронте.

Подтверждением этого служат аудиозаписи. Их журналисты получили от собственных источников в правоохранительных органах. Подлинность записей установили независимые американские эксперты.

На "пленках Богуслаева" можно услышать, как на одном из рабочих заседаний глава "Мотор Сич" требовал от своих подчиненных не передавать вертолет разведчикам.

"Ведите себя жестко, не кланяйтесь, не просите, чтобы они знали, бл***. А вертолет надо забрать", — говорил Богуслаев.

Скандал вокруг "Мотор Сич": с чего он начался

В 2022 году стало известно, что глава стратегически важного предприятия Вячеслав Богуслаев имел бизнес-патрнеров в РФ. Даже после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину он продолжал деловые отношения с россиянами.

Кроме того, выяснилось, что "Мотор Сич" годами усиливала обороноспособность России. Российская армия получала из Украины авиадвигатели для штурмовой авиации и запчасти к двигателям.

Также журналисты-расследователи выявили, что Богуслаев не только незаконно торговал с РФ, но и ослаблял обороноспособность ВСУ в разгар российско-украинской войны.

Напомним, 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева. По данным СБУ, под руководством Вячеслава Богуслаева "Мотор Сич" продавала в РФ авиадвигатели, которые ставили на боевые вертолеты.

СМИ также писали о том, что в начале ноября 2022 года Офис генпрокурора арестовал имущество президента "Мотор Сичи" на 1 млрд грн. Кроме имущества президента предприятия Богуслаева, арест был наложен и на собственность начальника департамента внешнеэкономической деятельности.