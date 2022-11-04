Акции и недвижимость: Офис генпрокурора арестовал имущество президента "Мотор Сичи" на 1 млрд грн

Речь также идет о денежных средствах в гривневом эквиваленте, транспорте и недвижимости. Кроме имущества президента предприятия Богуслаева, арест наложен и на собственность начальника департамента внешнеэкономической деятельности.

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Во время расследования уголовного производства на все имущество президента АТ "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева стоимостью порядка 1 млрд гривен был наложен арест. Об этом сообщается на сайте СБУ.

"По материалам следователей Службы безопасности, наложен арест на все имущество президента АТ "Мотор Січ" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, которые подозреваются в работе на агрессора. Общая сумма арестованных активов составила порядка 1 млрд грн." — говорится в сообщении.

Сообщается, что речь идет о денежных средствах в гривневом эквиваленте, транспорте и недвижимости фигурантов.

Следствие также установило, что управляющий АТ "Мотор Січ" — еще и акционер банка, который владеет 100% корпоративных прав другой финансовой организации — "ПАО Мотор Банк". Более того, установлено, что главы "Мотор Січ" связан с коммерческой деятельностью ряда других украинских компаний, в которых у него также есть корпоративные права.

В чем подозревают президента АТ "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева?

Руководитель предприятия-гиганта подозревается в коллаборационизме и пособничестве стране-агрессору. Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Следствие считает, что должностные лица наладили оптовые поставки украинских авиадвигателей в РФ. С помощью полученной продукции в РФ производили и ремонтировали ударные вертолеты ВС РФ.

Напомним, что в деле президента предприятия "Мотор Січ" обнаружились новые подробности. Выяснилось, что он делал все, чтобы вертолеты не достались Вооруженным силам Украины.

Ранее Фокус сообщал, что в ОП допускают обмен президента "Мотор Сичи" Богуслаева на украинских пленных. По данным СМИ, у Вячеслава Богуслаева с 2000 года было российское гражданство.