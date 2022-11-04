Акції та нерухомість: Офіс генпрокурора заарештував майно президента "Мотор Січі" на 1 млрд грн

Йдеться також про кошти у гривневому еквіваленті, транспорті та нерухомості. Окрім майна президента підприємства Богуслаєва, арешт накладено і на власність начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності.

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Під час розслідування кримінального провадження на все майно президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва вартістю близько 1 млрд гривень наклали арешт. Про це повідомляє сайт СБУ.

"За матеріалами слідчих Служби безпеки, накладено арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства, які підозрюються у роботі на агресора. Загальна сума заарештованих активів склала близько 1 млрд грн", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що йдеться про кошти у гривневому еквіваленті, транспорті та нерухомості фігурантів.

Слідство також встановило, що керівник АТ "Мотор Січ" — ще й акціонер банку, який володіє 100% корпоративних прав іншої фінансової організації — "ПАТ Мотор Банк". Мало того, встановлено, що глава "Мотор Січ" пов'язані з комерційною діяльністю низки інших українських компаній, у яких він також має корпоративні права.

У чому підозрюють президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва?

Керівник підприємства-гіганта підозрюється у колабораціонізмі та пособництві країні-агресору. Наразі підозрювані перебувають під вартою. Слідство вважає, що посадовці налагодили оптові постачання українських авіадвигунів у РФ. За допомогою отриманої продукції у РФ виробляли та ремонтували ударні вертольоти ЗС РФ.

Нагадаємо, що у справі президента підприємства "Мотор Січ" з'явились нові подробиці. З'ясувалося, що він робив усе, щоб гелікоптери не дісталися Збройним Силам України.

Раніше Фокус повідомляв, що в ОП допускають обмін президента "Мотор Січі" Богуслаєва на українських полонених. За даними ЗМІ, В'ячеслав Богуслаєв з 2000 року мав російське громадянство.