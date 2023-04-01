Зеленский ввел санкции против экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева и 200 россиян

По данным СБУ, под руководством Вячеслава Богуслаева "Мотор Сич" продавала в РФ авиадвигатели, которые ставили на боевые вертолеты.

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1 апреля по решению президента Украины Владимир Зеленский вступили в силу санкции против 273 физических и 380 юридических лиц. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте главы государства под номерами №191 и №192.

С сегодняшнего дня под санкциями СНБО находятся более 200 россиян и несколько украинцев. В частности, из граждан Украины в санкционный список попал бывший президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев, которого подозревают в связях с Россией и Ираном, а среди россиян — командующий Ракетными войсками стратегического назначения ВС РФ Сергей Каракаев. Среди юрлиц, попавших под ограничения, есть российские и даже иранское: Islamic Revolutionary Guard Corps Research and SelfSufficiency Jihad Organization — исследовательская организация Корпуса стражей исламской революции.

Согласно указу, санкции будут действовать ближайшие 10 лет. Они предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговли, ограничение перевозок, авиаперелетов или транзита через территорию Украины, предотвращение выведения средств, приостановку выполнения обязательств, аннулирование лицензий, запрет на приватизацию или аренду госимущества, запрет захода морского или воздушного транспорта в акваторию, порты или воздушное пространство Украины.

24 марта проект "Схемы" сообщил, что "Мотор Сич" под руководством Вячеслава Богуслаева продавал двигатели в Иран. Установки АИ-9 и ТВ3-117 поставлялись военно-промышленным предприятиям, находящимся под санкциями США и ЕС, в том числе HESA, собирающим дроны-камикадзе Shahed.

23 октября СБУ сообщила о задержании экс-президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Ему объявили о подозрении в пособничестве России и коллаборационной деятельности. По данным правоохранителей, "Мотор Сич" передавала в Россию оборудование, которое оккупанты использовали для ремонта боевых вертолетов.