У списку Дмитрук і Онищенко: Зеленський ввів нові санкції РНБО (скріншоти)

Президент Володимир Зеленський у неділю, 22 червня, ввів у дію санкції РНБО проти низки фізичних та юридичних осіб, серед яких компанія Arricano, що володіє 49% одного з київських ТРЦ.

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Під санкції потрапили нардеп Артем Дмитрук, колишній нардеп Олександр Онищенко. Про це йдеться в указі президента № 417/2025.

Дмитрука підозрюють у нападі на правоохоронця і військового. Після того як він зник у Британії, його оголосили в міжнародний розшук і заочно заарештували, прокуратура готує документи для екстрадиції. Також під обмеженнями екснардеп Олександр Онищенко, український продюсер і президент кінокомпанії Star Media Владислав Ряшин, тренер з боксу Едуард Менчаков.

Під санкції потрапила і Arricano, яка управляє побудованими торговельними центрами і володіє часткою 49,9% акцій торгового комплексу Sky Mall, а також земельними ділянками для будівництва.

Загалом санкції ввели проти 13 осіб і 8 компаній.

"Запровадити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 червня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в указі президента України від 25 травня 2025 року про "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" ідеться, зокрема, про трьох кримінальних авторитетів із РФ та Ахмеда Кадирова, помічника глави Чечні Рамзана Кадирова.

А 10 травня колишній президент "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв попросив додати його до списку на обмін із Росією. Зараз він перебуває в СІЗО. Його звинувачують у пособництві державі агресору, колабораційній діяльності, сприянні діяльності терористичної організації та протидії ЗСУ.