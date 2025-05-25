Зеленский ввел новые санкции: в списке экс-нардеп Мосийчук и сын Богуслаева (скриншоты)

В указе президента Украины от 25 мая 2025 года о "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" говорится в частности о трех криминальных авторитетах из РФ и Ахмеде Кадырове, помощнике главы Чечни Рамзана Кадырова.

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Текст президентского указа был опубликован на сайте Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №345/2025 о персональных и экономических ограничениях. В санкционных списках:

Александр Богуслаев — сын экс-президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

Санкции введены против Александра Богуслаева Фото: Офис президента

Игорь Мосийчук — украинский политик, бывший народный депутат и блогер.

Санкции введены против Игоря Мосийчука

Ростислав Шапошников — председатель общественной организации "Дорожный контроль".

Также в списке оказался Ахмед Дудаев — помощник чеченского главы Рамзана Кадырова, бывший журналист, а ныне министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. 23 февраля 2024 года Дудаев был включен в санкционный список США против "лиц, причастных к насильственной передаче и депортации украинских детей в лагеря, которые способствуют идеологической обработке детей в России, Белоруссии и оккупированном Россией Крыму".

Ахмед Дудаев и Рамзан Кадыров Фото: скриншот

А также в список включены три главаря российских криминальных группировок — Сергей Лалакин (Подольское), Сергей Михайлов (Солнцевское) и Геннадий Петров (Тамбовское).

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Напомним, 2 мая Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора совместно с правоохранителями Франции и Монако задержали сына экс-президента АО "Мотор Сич" Александра Богуслаева за хищение активов предприятия. Ему грозит до 12 лет.

А 10 мая бывший президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев попросил добавить его в список на обмен с Россией. Сейчас он находится в СИЗО. Его обвиняют в пособничестве государству агрессору, коллаборационной деятельности, содействии деятельности террористической организации и противодействии ВСУ.