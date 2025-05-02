СБУ задержала в Монако сына экс-директора "Мотор Сичи": в чем его подозревают (фото)

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора совместно с правоохранителями Франции и Монако задержали сына экс-президента АО "Мотор Сич" за хищение активов предприятия. Ему грозит до 12 лет.

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Об этом пресс-служба СБУ сообщила 2 мая.

Как установило расследование, семья Богуслаевых провернула многомиллионную аферу с акциями госпредприятия. Через искусственное занижение стоимости они завладели 65% акций АО, которые впоследствии продали за $650 млн (после начала войны с Россией, понимая, что предприятие теряет рынки сбыта).

Сын бывшего директора "Мотор Сичи" — Александр Богуслаев — вывел активы в офшоры, продал их и скупил элитную недвижимость в ЕС. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ задержала сына экс-директора "Мотор Сичи" Фото: СБУ

В ходе международного расследования проведены обыски по месту жительства задержанного на прибрежной вилле в Монако и в помещениях аффилированных лиц в Запорожье. В частности, на территории Монако обнаружено многочисленное ценное имущество, оформленное на подконтрольных бывшему владельцу лиц.

Фото: Офис генерального прокурора

Следователи сообщили Богуслаеву-младшему о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

СБУ задержала сына экс-директора "Мотор Сичи" Фото: СБУ

Между тем Богуслаеву-старшему, который сейчас находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с РФ, СБУ в 2025 году вручила новые подозрения:

▪ ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой);

▪ ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

Напомним, рабочие завода "Мотор Сич" пострадали во время атаки ВС РФ на Запорожье 8 января. По городу оккупанты ударили двумя авиабомбами. Тогда погибли 13 человек, а 122 человека получили ранения.

Также Фокус писал о том, что Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Минюста, конфисковав активы обвиняемого в государственной измене Вячеслава Богуслаева и экс-директора московского представительства Петра Кононенко. Это произошло весной 2024 года.