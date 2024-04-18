ВАКС применил санкции к Богуслаеву: что конфисковали у президента "Мотор Сичи"

Правда, судьи ВАКС Маркиян Галабала, Виталий Крикливый и Виктор Ногачевский отказали во взыскании имущества, которое записано на сына и внуков Вячеслава Богуслаева.

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Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Минюста, конфисковав активы обвиняемого в государственной измене президента запорожского предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и экс-директора московского представительства Петра Кононенко. Об этом сообщили в ОО "Центр противодействия коррупции".

Среди конфискованного оказалось 2 дома, 6 земельных участков, ряд админзданий и гаражей, Музей трудовой славы, рыбстан "Коса Обиточная", доли в компаниях "Золотая Айстра" (51%), "Страховая компания "Мотор-Гарант" (90,1%), "Винницкий авиационный завод" (100%), "Вертолеты МСБ" (100%), "Азов Трейд-ХХI" (16,7%), 2000 штук простых акций Мотор банка.

Также суд конфисковал имущественные права на торговые марки и патенты на промышленные образцы, и десятки единиц коллекционного оружия, в частности гладкоствольных ружей, пистолетов и карабинов.

Кроме того, ВАКС конфисковал средства Богуслаева на счетах в нескольких банках.

Пока точные суммы "реквизированного" неизвестны, но Минюст просил взыскать средства на счетах в банке ПУМБ в размере более 65 млн грн, 206 тысяч евро, 117,8 тысячи долларов и 34,8 тысячи рублей, а также на счетах в Мотор банке в размере 40 млн грн, 12,5 млн долларов, 30 тысяч евро и 3 млн рублей.

Как отмечают в ЦПК, во время суда Богуслаев разговаривал на русском, подчеркивая, что доказательства "ложные". Он отмечал, что уже 16 лет не работает на Мотор Сичи, не входит в состав совета директоров и не имел никакого отношения к продаже двигателей. Он якобы был лишь генеральным конструктором, а продажами занимался совсем другой отдел.

Также Богуслаев убеждал, что санкции нельзя применять к украинцам, которые не сбежали из страны.

Он просил не трогать имущество родных, потому что такое решение, по его словам, обрежет корни внуков, которые сейчас за границей и им "не будет куда возвращаться". В своем решении суд отказал Минюсту во взыскании имущества, которое официально принадлежит сыну и внукам Богуслаева.

Как сообщили в самом ВАКС, апелляционная жалоба на решение суда может быть подана участниками дела и/или их представителями в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня провозглашения решения суда.

Напомним, что в 2022 году активы Вячеслава Богуслаева на сумму почти 1 млрд гривен пытались тайно вывезти из страны.