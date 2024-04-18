ВАКС застосував санкції до Богуслаєва: що конфіскували у президента "Мотор Січі"

Щоправда судді ВАКС Маркіян Галабала, Віталій Крикливий та Віктор Ногачевський відмовили у стягненні майна, яке записане на сина та внуків В'ячеслава Богуслаєва.

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Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Мін'юсту, конфіскувавши активи звинуваченого у державній зраді президента запорізького підприємства "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та ексдиректора московського представництва Петра Кононенка. Про це повідомили у ГО "Центр протидії корупції".

Серед конфіскованого виявилося 2 будинки, 6 земельних ділянок, низка адмінбудівель та гаражів, Музей трудової слави, рибстан "Коса Обіточна", частки у компаніях "Золота Айстра" (51%), "Страхова компанія "Мотор-Гарант" (90,1%), "Вінницький авіаційний завод" (100%), "Вертольоти МСБ" (100%), "Азов Трейд-ХХІ" (16,7%), 2000 штук простих акцій Мотор банку.

Також суд конфіскував майнові права на торговельні марки та патенти на промислові зразки, й десятки одиниць колекційної зброї, зокрема гладкоствольних рушниць, пістолетів та карабінів.

Окрім того, ВАКС конфіскував кошти Богуслаєва на рахунках у кількох банках.

Поки що точні суми "реквізованого" невідомі, але Мін'юст просив стягнути кошти на рахунках у банку ПУМБ у розмірі понад 65 млн грн, 206 тисяч євро, 117,8 тисячі доларів та 34,8 тисячі рублів, а також на рахунках у Мотор банку у розмірі 40 млн грн, 12,5 млн доларів, 30 тисяч євро та 3 млн рублів.

Як зазначають у ЦПК, під час суду Богуслаєв розмовляв російською, наголошуючи на тому, що докази "неправдиві". Він зауважував, що вже 16 років не працює на Мотор Січі, не входить у склад ради директорів та не мав жодного відношення до продажу двигунів. Він нібито був лише генеральним конструктором, а продажами займався зовсім інший відділ.

Також Богуслаєв переконував, що санкції не можна застосовувати до українців, які не втекли з країни.

Він просив не чіпати майно рідних, бо таке рішення, за його словами, обріже коріння внуків, які зараз за кордоном й їм "не буде куди повертатися". У своєму рішенні суд відмовив Мін'юсту у стягненні майна, яке офіційно належить сину та внукам Богуслаєва.

Як повідомили у самому ВАКС, апеляційна скарга на рішення суду може бути подана учасниками справи та/або їх представниками до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж п’яти днів з дня проголошення рішення суду.

Нагадаємо, що у 2022 році активи В'ячеслава Богуслаєва на суму майже 1 млрд гривень намагалися таємно вивезти з країни.