Дорогі авто й антикваріат: СБУ завадила голові "Мотор Січ" вивезти майно (фото)

Активи В'ячеслава Богуслаєва намагалися таємно вивезти з країни. У президента корпорації знайшли скіфське золото, предмети античних часів і Київської Русі. Деякі золоті прикраси датуються 450-550 роками н. е.

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Служба безпеки України запобігла вивезенню з України елітних автомобілів, зброї та антикваріату, що належать президентові корпорації "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці виявили активи президента АТ "Мотор Січ" на сотні мільйонів гривень. Усе майно намагалися таємно вивезти з країни, щоб уникнути арешту в межах кримінального провадження.

СБУ вилучило раритетні автомобілі та вогнепальну зброю, скіфське золото, предмети античних часів і Київської Русі.

Слідство встановило кілька глав структурних підрозділів заводу учасників угоди.

"Вони намагалися приховати майно на території підконтрольних комерційних структур. Надалі директори планували нелегально вивезти його за кордон", — зазначили в СБУ.

Контррозвідники та слідчі СБУ знайшли всі схованки та їхніх організаторів. Під час обшуку вони виявили та вилучили 7 елітних авто та 4 раритетних, 1 катер, 3 мисливські рушниці та гвинтівку, а також велику кількість предметів давнини народів Європи. Усе майно відправили на експертизу.

СБУ також виявила представників найближчого оточення Богуслаєва, які змушували працівників заводу збирати підписи під "колективним зверненням" щодо пом'якшення йому запобіжного заходу.

Правоохоронці говорять про психологічний тиск на людей — їм погрожували звільненням і "наслідками".

Майно В'ячеслава Богуслаєва: глава "Мотор Січі" зберігав унікальні пам'ятки старовини

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що культурні цінності, старовинні прикраси та колекційні автомобілі вилучено в межах розслідування кримінальної справи про колабораціоністську діяльність Богуслаєва.

"Ми знаходимо все більше майна у цих підозрюваних осіб (Богуслаєва та його спільника), передусім Богуслаєва. Наразі заарештовано майно й активи підозрюваних на суму майже 1 млрд гривень", — повідомив він.

Частина старовинних золотих прикрас, які були в розпорядженні Богуслаєва, датуються 450-550 роками н. е., це унікальні пам'ятки старовини, додав Костін.

Крім цього, у Богуслаєва вилучили понад 400 монет, частина з яких датується 3 століттям до н. е. та понад 50 золотих пластин. За даними генпрокурора, глава "Мотор Січі" давав вказівку наближеній особі приховати ці цінності від арешту та вивезти з України.

"Наразі встановлюють вартість вилученого, триватимуть експертизи", — сказав генпрокурор.

Нагадаємо, що СБУ підозрює В'ячеслава Богуслаєва у співпраці з російськими окупантами. За версією слідства, з початку повномасштабного вторгнення в Україну він передав росіянам вертолітні двигуни для ударних вертольотів.

Прокурори встановили, що голова "Мотор Січ" зробив усе, щоб Збройні сили України не отримали гелікоптери підприємства. Богуслаєв, як стверджують правоохоронці, розпорядився сховати документацію на авіатехніку та зняти лопаті з гелікоптерів.