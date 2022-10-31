Робив усе, щоб гелікоптери не дісталися ЗСУ: у справі президента "Мотор Січі" нові деталі

Співробітники прокуратури встановили, що у лютому В'ячеслав Богуслаєв розпорядився сховати документацію на авіаційну техніку та зняти лопаті з гелікоптерів.

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До президента корпорації "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва є претензії не лише через продаж росіянам авіаційних двигунів, розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний прокурор України Андрій Костін.

За даними слідства, після початку лютневого вторгнення росіян Богуслаєв намагався перешкодити передачі ЗСУ гелікоптерів, які перебувають на підприємстві.

"Президент "Мотор Січ" на початку повномасштабної війни після відповідного звернення українських військових наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, щоб українські сили оборони не могли скористатися технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал вертольота без спеціальних формулярів, — сказав Костін. — Але й це ще не все! Після того, як українські військові звернулися за вертольотами, президент "Мотор Січі" наказав розукомплектувати техніку. Просто зняти з вертольотів лопаті!".

Андрій Костін наголосив, що це відбувалося у ті дні, коли російська армія панувала у повітрі, а вертольоти ворога штурмували Гостомель та інші міста України. Тоді Збройні сили потребували авіаційної техніки.

Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо про затримання В'ячеслава Богуслаєва. Наступного дня в СБУ заявили, що президента "Мотор Січ" підозрюють у постачанні Росії авіаційних двигунів для ударних гелікоптерів навіть після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Крім Богуслаєва, затримали начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Обох топменеджерів підозрюють у пособництві окупантам та колабораціонізмі.

Незабаром журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що Богуслаєв уже 22 роки є громадянином Росії.

Раніше повідомлялося, що на Одеській митниці знайшли вертоліт, який знаходився в контейнері 15 років, тепер його передадуть ЗСУ.