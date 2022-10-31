Передадуть у ЗСУ: на Одеській митниці знайшли вертоліт, який знаходився у контейнері 15 років (відео)

Державне бюро розслідувань проводить "ревізію" прихованих від розмитнення 133 контейнерів на митниці в Одесі. Окрім вертольота Мі-8, у терміналах знайшли автомобілі, швейні машини та алкоголь.

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Державне бюро розслідувань проводить "ревізію" прихованих від розмитнення 133 контейнерів на Одеській митниці. В одному з них виявлено гелікоптер Мі-8. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Багатоцільовий вертоліт Мі-2 зберігався у контейнері з 2007 року.

"Він уже вісім місяців війни міг виконувати бойові завдання на фронті, але митниця не поспішала з його оформленням", — прокоментували у ДБР.

Зараз встановлюються власники транспортного засобу та обставини його переміщення. Силовики вже вилучили гелікоптер і готують його до передачі на потреби ЗСУ.

"Також буде дана правова оцінка діям посадових осіб митниці, які в умовах повномасштабної агресії Росії проти України не зробили жодних кроків для своєчасного розмитнення вертольота", — йдеться у повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, на Одеській митниці зберігаються 138 контейнерів із різною групою товарів, які перебувають під митним контролем уже понад 180 днів. Відповідно до законодавства, митники мали взяти їх на свій баланс для отримання доходу на користь держави. Проте Одеська митниця не вживала таких заходів.

Під час обшуків контейнерних терміналів також виявлено консервовані продукти, алкоголь, швейні машини, автомобілі, спортивний інвентар та взуття.

Усі знайдене майно передадуть до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Наразі силовики зафіксували збитки державі у розмірі 300 млн грн. Розслідування продовжується.

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Раніше Офіс генпрокурора України повідомив, що десяти колишнім поліцейським Чугуївського райуправління поліції оголосили про підозру у державній зраді. Навіть після звільнення Харківської області зрадники зберігали у себе російську поліцейську форму та зброю, яку відібрали у місцевих мешканців.