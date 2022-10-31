Передадут в ВСУ: на Одесской таможне нашли вертолет, находившийся в контейнере 15 лет (видео)

Государственное бюро расследований проводит "ревизию" скрытых от растаможки 133 контейнеров на таможне в Одессе. Кроме вертолета Ми-8, в терминалах нашли автомобили, швейные машины и алкоголь.

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Государственное бюро расследований проводит "ревизию" скрытых от растаможки 133 контейнеров на Одесской таможне. В одном из них был обнаружен вертолет Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Многоцелевой вертолет Ми-2 хранился в контейнере с 2007 года.

"Он уже восемь месяцев войны мог выполнять боевые задания на фронте, но таможня не спешила с его оформлением", –– прокомментировали в ГБР.

В настоящее время устанавливаются собственники транспортного средства и обстоятельства его перемещения. Силовики уже изъяли вертолет и готовят его к передачи на нужды ВСУ.

"Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц таможни, которые в условиях полномасштабной агрессии России против Украины не предприняли никаких шагов для своевременного растаможивания вертолета", –– говорится в сообщении.

По данным Офисе генпрокурора, на Одесской таможне хранятся 138 контейнеров с разной группой товаров, которые находятся под таможенным контролем уже более 180 дней. Согласно законодательству таможенники должны были взять их на свой баланс для получения дохода в пользу государства. Тем не менее Одесская таможня не предпринимала таких мер.

Во время обысков контейнерных терминалов также обнаружены консервированные продукты, алкоголь, швейные машины, автомобили, спортинвентарь и обувь.

Все найденное имущество передадут в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

В настоящее время силовики зафиксировали ущерб государству в размере 300 млн грн. Расследование продолжается.

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