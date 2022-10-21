Не ожидали деоккупации: десятерых полицейских из Волчанска подозревают в госизмене (фото)

По данным Офиса генпрокурора, даже после освобождения Харьковской области предатели хранили у себя российскую полицейскую форму и оружие, которое незаконно отобрали у местных жителей.

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Офис генерального прокурора Украины сообщил, что десятерым бывшим полицейским Чугуевского райуправления полиции объявили о подозрении в государственной измене.

Следствие установило, что во время оккупации Волчанска Чугуевского района Харьковской области они добровольно стали сотрудничать с оккупационной администрацией, согласившись перейти на работу в подконтрольный ей "отдел полиции".

В Офисе генпрокурора отметили, что у подозреваемых прошли обыски. Во время них у бывших коллег обнаружили форменную одежду российской полиции, символику оккупационных войск, георгиевские ленты, пропагандистские газеты, оружие, в том числе незаконно изъятое у местного населения.

Стоит отметить, что некоторые коллаборанты еще в августе спокойно позировали перед российскими пропагандистами, видимо, будучи уверенными, что Волчанск навсегда захвачен армией РФ.

Ранее сообщалось о задержании в Харьковской области экс-полицейского, который во время оккупации Изюма перешел на службу к россиянам. Во время задержания предатель пытался сбежать, однако наступил на противопехотную мину, установленную российскими военными. В результате детонации мужчина лишился стопы.

В августе сообщалось о том, что СБУ выявила в харьковском управлении "крота", который передавал оккупантам украинские разведданные о ВС РФ, информацию о планах и деятельности украинских силовиков и координаты стратегических объектов. Благодаря этому россияне могли защитить свои подразделения от обстрелов ВСУ, а также наносить массированные артиллерийские и прицельные ракетные удары по украинцам.