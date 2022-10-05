Полицейский-коллаборант из Изюма пытался сбежать при задержании и наступил на мину (видео)

Во время оккупации предатель сотрудничал с так называемой "народной милицией". Он помогал "патрулировать" город и сдавал захватчикам патриотически настроенных жителей. После подрыва мины коллаборант остался без стопы.

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Правоохранительные органы в Харьковской области задержали экс-полицейского, который во время оккупации Изюма содействовал захватчикам. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По данным следствия, во время российской оккупации города мужчина сотрудничал с так называемой "народной милицией". Предатель "патрулировал" населенный пункт и сдавал захватчикам патриотически настроенных местных жителей, которых потом российские военные задерживали и пытали.

Как уточняют в Офисе прокурора, в оккупированном городе предатель получил должность "участкового инспектора полиции" в так называемом "Изюмском районном управлении полиции". Мужчина предлагал своим бывшим коллегам перейти на российскую сторону и сотрудничать с новой "властью".

После освобождения Изюма сотрудники Государственного бюро расследований установили местонахождение коллаборанта.

Во время задержания мужчина попытался скрыться, однако наступил на противопехотную мину, установленную российскими военными. В результате детонации мужчина лишился стопы.

Предатель не скрывает, что сотрудничал с российскими оккупантами.

[ + – ] Подозреваемый не скрывает, что сотрудничал с оккупантами.

Задержанному объявлено подозрение в государственной измене. В соответствии со статьей 111, часть 2 Уголовного кодекса Украины предателю грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

[ + – ] Бывшему полицейскому объявили о подозрении в госизмене.

Ранее Фокус показывал, как выглядит Изюм после освобождения от российских оккупантов. В ходе боев за Изюм в городе пострадало огромное количество зданий. Сейчас улицы населенного пункта разбиты, местами еще есть уничтоженная российская техника.

Также мы писали о том, что в Изюм отправят миссию ООН для проведения компетентного расследования. В освобожденном городе обнаружено большое количество массовых захоронений.