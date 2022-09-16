Преступления будут раскрыты: в Изюм отправят миссию ООН

В Изюме обнаружено более четырехсот тел, включая мирных жителей, с самыми разными типами увечий.

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После освобождения украинскими военными города Изюм там было обнаружено большое количество массовых захоронений. В связи с этим группа Управления ООН по наблюдению за соблюдением прав человека решила отправиться в Изюм для проведения компетентного расследования. Об этом сообщило издание CNN.

Сообщается, что после отхода российских военных в освобожденном Изюме было найдено более 440 тел. Среди них не только украинские военные, но и мирные жители. Причем тела были похоронены отдельно. Некоторые погибшие были расстреляны, другие — вероятно, погибли от артиллерийских и авиационных обстрелов.

Стоит отметить, что ранее в Министерстве обороны Украины сообщали, что в освобожденном Изюме российские войска убили в несколько раз больше мирного населения, чем под Киевом в Буче.

Напомним, что журналисты показали массовые захоронения в Изюме после отхода ВС РФ. По подсчетам репортеров, могил было несколько сотен. Они были обнаружены в лесу по деревянным крестам. Большинство из них пронумеровано — более 400. Также обнаружили как минимум одну братскую могилу с надписью, что в ней находится 17 украинских военных.

Ранее Фокус также сообщал о том, как журналисты WP опубликовали письма солдат ВС РФ из Изюма. Украинскими военными было обнаружено 10 писем российских солдат. В них они просили командование уволить их из ВС РФ из-за плохого здоровья или морального истощения.