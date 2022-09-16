Абсолютная дизмораль: журналисты WP опубликовали письма солдат ВС РФ из Изюма (фото)

Украинские военные обнаружили 10 писем российских солдат, в которых они просят командование уволить их из ВС РФ из-за плохого здоровья или морального истощения.

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Российские войска еще за 10 дней до контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении были абсолютно деморализованы. В Изюме украинские военные нашли 10 рукописных писем оккупантов, в котором ВС РФ просили их уволить. Журналистам The Washington Post дали ознакомиться с письмами.

Украинские военные показали изданию 10 писем российских солдат, которые датированы 30 августа. Их нашли в одном из двухэтажных домов, откуда отступал враг. Они описывают, насколько было отчаянно плохое положение дел в моральном и физическом плане у ВС РФ.

Российские военные жалуются на отсутствие отпусков, физической и моральной усталости. Типичное письмо начинается так:

"Прошу Вас уволить меня, командира 2 зенитного ракетного отделения 2 зенитного ракетного взвода зенитной ракетной батареи сержанта Ажгалиева И. А. из рядов Вооруженных сил РФ по причине физической и моральной усталости от участия в СВО на территории Украины", — один из примеров письма, которое показали журналисты.

Другие солдаты причиной увольнения называли плохое здоровье и отсутствие медицинской помощи или же по семейным обязанностям, например, вступить в брак или стать свидетелем рождения ребенка. Авторы издания пишут, что даже эти 10 писем предполагают, что войска РФ усталые и разочарованные. Подлинность писем не была подтверждена независимыми судебно-медицинскими экспертами, но оригиналы документов, предоставленные The Washington Post для рассмотрения, были среди кучи других аутентичных вещей.

Среди других находок были документы под грифом "Секретно" и "чрезвычайно срочно", адресованные командиру 2-й мотострелковой дивизии РФ. В них описываются потери российских войск в результате артудар ВСУ в поселке Каменка. ВС РФ потеряли 5 бойцов, включая четверо погибших.

Напомним, в деоккупированном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 могил. В городе погибло около тысячи людей.

Аналитики также сообщали, что ВСУ применяли заветы Сунь-цзы при контрнаступлении на Харьковщине. Контрнаступление стало хрестоматийным примером ведения войны.