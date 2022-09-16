Абсолютна дизмораль: журналісти WP опублікували листи солдатів ЗС РФ з Ізюма (фото)

Українські військові виявили 10 листів російських солдатів, у яких вони просять командування звільнити їх із ЗС РФ через погане здоров'я чи моральне виснаження.

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Російські війська ще за 10 днів до контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку були абсолютно деморалізовані. В Ізюмі українські військові знайшли 10 рукописних листів окупантів, у якому ЗС РФ просили їх звільнити. Журналістам The Washington Post дали ознайомитись із листами.

Українські військові показали виданню 10 листів російських солдатів, датованих 30 серпня. Їх знайшли в одному із двоповерхових будинків, звідки відступав ворог. Вони описують, наскільки був поганим стан справ у моральному та фізичному плані у ЗС РФ.

Російські військові скаржаться на відсутність відпусток, фізичної та моральної втоми. Типовий лист починається так:

"Прошу Вас звільнити мене, командира 2 зенітного ракетного відділення 2 зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї сержанта Ажгалієва І. А. з лав Збройних сил РФ через фізичну та моральну втому від участі у СВО на території України", — один із прикладів листа, яку показали журналісти.

Інші солдати причиною звільнення називали погане здоров'я та відсутність медичної допомоги або ж за сімейними обов'язками, наприклад, одружитися або стати свідком народження дитини. Автори видання пишуть, що навіть ці 10 листів дають привід припускати, що війська РФ втомлені та розчаровані. Справжність листів не була підтверджена незалежними судово-медичними експертами, але оригінали документів, надані The Washington Post для розгляду, були серед багатьох інших автентичних речей.

Серед інших знахідок були документи під грифом "Секретно" та "надзвичайно терміново", адресовані командиру 2-ї мотострілецької дивізії РФ. Вони описують втрати російських військ внаслідок артудар ЗСУ у селищі Кам'янка. ЗС РФ втратили 5 бійців, включаючи четверо загиблих.

Нагадаємо, в деокупованому Ізюмі виявили масове поховання на 440 могил. У місті загинуло близько тисячі людей.

Аналітики також повідомляли, що ЗСУ застосовували завіти Сунь-цзи під час контрнаступу на Харківщині. Контрнаступ став хрестоматійним прикладом ведення війни.