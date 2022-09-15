За завітами Сунь-цзи: як ЗСУ застосовували поради з 5 століття до нашої ери на Харківщині

Під час контрнаступу українські військові дезорієнтували ворога, змусили його тікати, а там, де він був сильнішим, обтікали його немов вода, як і писав ще 2500 років тому китайський теоретик.

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Українські військові під час контрнаступу на Харківському напрямку вже активно аналізуються аналітиками. У Forbes пропонують розглянути ще один аспект — застосування завітів ведення війни від Сунь-цзи, датовані п'ятим століттям до нашої ери.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині став хрестоматійним прикладом спільних операцій різних підрозділів та сил. У міру появи подробиць операції ставало зрозуміло, що ЗСУ діяли більше за принципами Сунь-цзи "Мистецтво війни", ніж за лекалами сучасної війни.

"Вища майстерність полягає в тому, щоб зламати опір ворога без бою", — Сунь-цзи.

Ворог був обдурений через численні повідомлення про плани України звільнити Херсон, що змусило командування РФ зміцнювати цей напрямок. Ослаблення ЗС РФ на інших територіях дозволило провести бліцкриг у Харківській області.

Українські сили створили низку спеціалізованих підрозділів з легкими та швидкими колісними машинами — це дозволило обходити ворога і бити там, де на це не чекали. ЗСУ обминали потужні укріпрайони ЗС РФ, а на більш слабкі позиції залітали Хамві з бійцями, які послаблювали позиції ворога, а потім розширювали контроль над населеними пунктами, спішуючись з машин.

"ЗСУ час від часу вступали в бій з російськими військами, сіючи хаос і намагаючись переконати російські війська в тому, що вони атакують з усіх боків", — розповів український військкор Пономаренко.

Тактика була дуже вдалою. Окупанти поняття не мали, де знаходився ворог, і в якій кількості. Повідомлення про те, що сил у ЗСУ було у 8 разів більше, ніж у РФ, якраз і говорить про повну дезорієнтацію командування ЗС РФ.

Сунь-цзи писав, що армія має бути як вода, яка формується залежно від ситуації, що витікає від сили ворога і використовує перевагу там, де він слабкий — саме це українські сили зробили.

"Коли ви оточуєте армію, залиште вихід вільним. Не тисни на відчайдушного ворога надто сильно"

Українські військові застосували цей принцип. Гарнізон ЗС РФ в Ізюмі складався близько 10 000 військових. Такі сили могли б чинити запеклу і тривалу відсіч як бійці ЗСУ в Маріуполі, проте, зіткнувшись із загрозою, ворожі сили "розтанули".

[ + – ] Гарнізон ЗС РФ в Ізюмі складався близько 10 000 військових.

Російські війська не мали сили духу для битви, тому вони залишили територію. Якщо моральний стан ЗС РФ продовжить знижуватися, а українські сили продовжать демонструвати той самий рівень майстерності та професіоналізму, то за цим може бути серія дій, у процесі яких буде швидко відбито більше території з малою кількістю бойових дій, вважає автор.

Завершують статтю знову цитатою Сунь-цзи: "Найбільша перемога та, яка не вимагає битви".

Нагадаємо, в РНБО заявили, що на одного загиблого бійця ЗСУ припадало 9-10 мертвих окупантів під час контрнаступу на Харківщині.

За даними Генштабу, з-під окупації вдалося звільнити 150 000 людей у Харківській області.