"Цікавий показник": Данілов розповів, скільки росіян загинуло під час контрнаступу ЗСУ

Також секретар РНБО заявив, що українцям не варто впадати в ейфорію через контрнаступ ЗСУ в Харківській області. Це дуже важка робота, а територію України ще "чистити та чистити".

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За словами секретаря Ради національної безпеки Олексія Данілова, співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ за час контрнаступу в Харківській області становить приблизно від 1 до 9 до 1 до 10. Показник цікавий, оскільки під час наступу сторона, яка атакує, найчастіше втрачає більше, ніж та, що обороняється, про що заявив Данілов в ефірі 24 канали.

"Ми ламаємо стереотипи і для наших партнерів. Вони приємно вражені якістю роботи наших військових, нашого суспільства", — сказав секретар РНБО.

Він також заявив, що далеко не всі європейські країни можуть робити те, що вийшло в України.

Крім того, Данілов також застеріг українців від ейфорії у зв'язку з контрнаступом та звільненням населених пунктів у Харківській області. Данілов заявив, що Україна вже переламала перебіг війни. При чому зробила це в період з 24 лютого до 20 березня, коли стало зрозуміло, наскільки повільно рухаються російські окупаційні війська.

"Те, що зараз відбувається — це насправді складна і важка робота", — сказав Данілов.

Він прокоментував слова американського президента Джо Байдена про те, що про перелом у війні важко говорити. Секретар РНБО зазначив, що територія РФ ще більша. Має багато складів зі зброєю, яка залишилася ще з часів СРСР. Тому доведеться ще багато зробити перед тим, як останній російських солдатів залишить територію України.

"Ще чистити та чистити", – сказав секретар РНБО.

Раніше Фокус писав, що нацгвардієць Марків розповів про ситуацію у Святогірську. Українські військові звільнили територію міста, де тепер виявляють російські ДРГ та колаборантів. Також Марків зазначає, що люди, які ховалися у Святогірській лаврі, звинувачують Україну у війні.

Ще нагадаємо, що з'явилося відео, як Пригожин вербує ув'язнених у ПВК "Вагнера ". Російський бізнесмен пригрозив розстрілом за дезертирство, що відбуває тюремний термін, і пообіцяв помилування після пів року служби в ПВК.